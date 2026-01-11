Els experts demanen al Govern que se centri en la reindustrialització i una ordenació de la logística
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha fet més de 60 propostes per avançar en la descorbanització
Regió7
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha fet més de 60 propostes al Govern per a la transició energètica i socioeconòmica per avançar en la descorbanització i, així, fer front a la situació d'emergència climàtica. L’informe "Descarbonitzem Catalunya" del CADS inclou suggeriments per descarbonitzar els sectors del transport, la indústria, l’energia, el primari i els sectors domèstic i de serveis
Entre les més de 60 recomanacions proposades destaca la idea de reforçar la política de reindustrialització de Catalunya i regionalitzar les cadenes logístiques, a fi de racionalitzar els fluxos de transport internacional de mercaderies i les distàncies recorregudes. Aprovat inicialment el juliol de 2024, l’informe va ser revisat a fons el 2025 per integrar-hi els canvis normatius i de planificació adoptats a escala europea, estatal i catalana, que deixaven obsoletes moltes de les recomanacions plantejades.
També es proposa intensificar l’aposta estratègica del Govern i dels agents econòmics pel corredor Mediterrani. I adoptar les mesures necessàries per garantir que totes les centrals integrades de mercaderies i les plataformes logístiques de Catalunya disposen de connexió amb ferrocarril i, a aquest fi, fer les reserves de sòl per poder construir les infraestructures necessàries.
En matèria de cotxe del futur, demanen accelerar el desenvolupament de la xarxa d’infraestructures de recàrrega (electrolineres i/o hidrogeneres) necessàries per a la descarbonització completa del transport internacional de mercaderies amb camions de gran tonatge. I incorporar la descarbonització com a principi rector del nou Pla territorial general de Catalunya i integrar la contribució a la descarbonització com a criteri bàsic i vinculant per a l’aprovació del nou planejament urbanístic i de les modificacions del vigent per part de les comissions territorials d’Urbanisme.
Demanen que també s'hi puguin sumar les PIME i crear un mecanisme financer públic privat estable amb l’Institut Català de Finances per promoure inversions en la millora de l’eficiència energètica dels processos industrials, entre d'altres mesures.
Una dècada després de l’aprovació de l’Acord de París, el desembre de 2015, que establia l’objectiu d’evitar sobrepassar els 2°C de temperatura global del planeta respecte a l’època preindustrial, i assumir un esforç addicional per no superar els 1,5°C, la descarbonització no ha avançat al ritme que seria necessari.
L’informe Copernicus Global Climate Highlights Report 2024, publicat pel Programa d’observació de la terra de la Unió Europea, va confirmar que l’any 2024 va ser el més càlid des que es disposa de registres de temperatura i el primer en el qual s’ha superat el llindar d’1,5°C respecte a la temperatura mitjana anual mundial en l’època preindustrial. A més, apunta que el 2024 va ser l’any més càlid en totes les regions del món.
Així mateix, l’informe Global Carbon Budget 2025, presentat a la COP30, apunta a un nou rècord pel que fa a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades als combustibles fòssils, que van pujar un 1,1% a escala global durant el 2025, i alerta que el pressupost de carboni necessari per a limitar l’escalfament global a 1,5°C està “virtualment exhaurit”.
