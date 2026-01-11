Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una ventada sorprèn un globus a Vilanova del Camí i queda enganxat a un arbre

Dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc per ajudar a extreure la vela sense fer-la malbé

Els dos ocupants de la cistella han sortit il·lesos, ja que l'incident s'ha produït quan ja eren quasi a terra

Una ventada sorprèn un globus a Vilanova del Camí i queda enganxat a un arbre / Bombers de la Generalitat

Ariadna Gombau

Vilanova del Camí

La vela d’un globus aerostàtic ha quedat enganxada en un arbre mentre aterrava al Parc Fluvial de Vilanova del Camí. L’incident s’ha produït passades les 10 del matí a causa d’una ràfega de vent que ha empès la lona quan la cistella ja estava gairebé a terra. Fins al lloc dels fets s’hi han traslladat dues dotacions dels Bombers. No hi ha hagut ferits.

En tractar-se d’un material delicat, els Bombers han acudit a la zona per ajudar a desenganxar la vela sense malmetre-la. A la cistella hi viatjaven dues persones dedicades a la fabricació de globus, que han sortit il·leses. L’aterratge es desenvolupava segons el previst, però quan ja eren pràcticament a terra, una ventada ha fet que la lona quedés atrapada entre les branques de l’arbre.

