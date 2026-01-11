Una ventada sorprèn un globus a Vilanova del Camí i queda enganxat a un arbre
Dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc per ajudar a extreure la vela sense fer-la malbé
Els dos ocupants de la cistella han sortit il·lesos, ja que l'incident s'ha produït quan ja eren quasi a terra
La vela d’un globus aerostàtic ha quedat enganxada en un arbre mentre aterrava al Parc Fluvial de Vilanova del Camí. L’incident s’ha produït passades les 10 del matí a causa d’una ràfega de vent que ha empès la lona quan la cistella ja estava gairebé a terra. Fins al lloc dels fets s’hi han traslladat dues dotacions dels Bombers. No hi ha hagut ferits.
En tractar-se d’un material delicat, els Bombers han acudit a la zona per ajudar a desenganxar la vela sense malmetre-la. A la cistella hi viatjaven dues persones dedicades a la fabricació de globus, que han sortit il·leses. L’aterratge es desenvolupava segons el previst, però quan ja eren pràcticament a terra, una ventada ha fet que la lona quedés atrapada entre les branques de l’arbre.
