Vilanova del Camí es bolca al carrer en un diumenge de fira, història i esport
La Fira del Camí Ral, la 39a Pujada al Dipòsit i l’estrena de les noves capgrosses Vila i Nova omplen els carrers en el dia central de Sant Hilari
Aquest diumenge al matí, Vilanova del Camí s’ha bolcat al carrer en una de les jornades més intenses i participades del seu calendari festiu. El dia central de la Festa Major d’Hivern en honor a Sant Hilari ha convertit el nucli del municipi en un gran escenari a cel obert, amb carrers plens, ambient constant i una elevada afluència de públic, afavorida per un matí assolellat que ha acompanyat la celebració des de primera hora.
Des de les nou del matí, la Fira del Camí Ral ha pres forma als carrers del centre amb parades d’artesania, comerç local i entitats, tallers infantils, mostres d’antics oficis i propostes gastronòmiques. El pas continu de visitants ha donat a la fira un to viu i familiar, amb veïns i visitants passejant sense presses i aturant-se als diferents espais al llarg de tot el matí.
El moment central de la jornada ha arribat al migdia amb la representació de Fill de pagès, fillol de nobles – Un bateig al Camí Ral. L’espectacle, ambientat al segle XVII, ha aplegat un nombrós públic al voltant de l’escena i ha tornat a implicar veïns i veïnes, entitats locals i representants municipals en una recreació que connecta la història del municipi amb la festa actual.
La fira ha estat també l’escenari de la presentació oficial de les noves capgrosses, Vila i Nova, que s’han estrenat aquest matí davant del públic. L’acte ha comptat amb l’acompanyament del Pubillatge de Catalunya i del Pubillatge d’Andorra, reforçant el caràcter simbòlic i institucional de l’estrena. Les dues figures han despertat expectació i complicitat, especialment entre els més petits, i passen a formar part del patrimoni festiu del municipi.
Des del consistori, es posa en valor el paper de la fira com a element de cohesió i projecció local. En aquest sentit, el regidor de Comerç i Turisme, Roger Casajuana, destaca que “la Fira del Camí Ral s’ha convertit en un autèntic punt de trobada per al comerç local, l’artesania i la tradició, i en un aparador que projecta Vilanova del Camí com un municipi dinàmic, acollidor i compromès amb la cultura i el patrimoni”.
La tradicional Pujada al Dipòsit
En paral·lel a la fira, l’activitat esportiva ha marcat el ritme del matí amb la celebració de la Pujada al Dipòsit, que ha arribat enguany a la 39a edició. Des de la plaça Extremadura, corredors i caminaires han pres la sortida en una edició molt participada, tant en la cursa com en les caminades populars.
La possibilitat de participar-hi sense inscripció prèvia ha afavorit la presència de famílies i grups de totes les edats, reforçant el caràcter popular de la prova. A l’arribada, la botifarrada popular ha posat el punt final a l’esforç esportiu i ha convertit la Pujada en un espai més de trobada dins la festa.
Amb el sol com a aliat, carrers plens i activitats simultànies, el diumenge de Sant Hilari s’està desenvolupant com una celebració col·lectiva de gran format, amb la Fira del Camí Ral, l’espectacle històric, l’estrena de Vila i Nova i la 39a Pujada al Dipòsit com a grans protagonistes d’un matí que confirma l’arrelament i la vitalitat de la festa a Vilanova del Camí.
