Demanen 6 anys de presó a un home per agredir sexualment la filla menor d'un amic a Igualada
Els abusos van tenir lloc al domicili del pare de la víctima, inclús quan hi havia altres persones a l'interior
Un home s'enfronta a sis anys de presó per agredir sexualment la filla menor d'edat d'un amic seu a Igualada. Els abusos es van produir entre el juny i juliol de 2023 al domicili del pare de la víctima, que en aquells moments tenia 16 anys. En fins a quatre ocasions, l'acusat va aprofitar moments en què ningú els mirava per insinuar-se davant la menor i fer-li tocaments per sobre la roba.
Com es relata a l'escrit de Fiscalia, el dia de la primera agressió l'home va intentar besar a la noia, que es va resistir apartant-se d'ell. Amb el temps, els intents d'aproximar-s'hi van anar a més i l'home va arribar a fer-li tocaments en zones íntimes, tot i ser conscient que no tenia el consentiment de la menor. En aquell moment, el processat comptava amb antecedents penals previs, tot i que no són computables en termes de reincidència.
Per aquests fets se li proposen 6 anys de presó pel delicte d'agressió sexual, així com set anys de llibertat vigilada un cop hagi complert la condemna. A banda, se li prohibirà acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant els vuit anys posteriors a la seva sortida de presó. En termes de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 5.000 euros pels danys morals.
El cas va ser instruït inicialment al Jutjat de primera instància i instrucció núm.5 d'Igualada. El judici se celebrarà aquest dijous, 15 de gener, a l'Audiència Provincial de Barcelona.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16