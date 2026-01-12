Denuncien un conductor begut que va treure el parany del seu cotxe per seguir circulant a Igualada
L'home va ser enxampat amb el mateix vehicle tres setmanes després que els agents li haguessin immobilitzat
Un conductor de 46 anys va ser aturat per la Policia Local d'Igualada i, en donar positiu a les proves d'alcoholèmia, els agents li van immobilitzar el cotxe amb un parany. L'actuació, que tenia la finalitat d'evitar qualsevol incident, es va fer el passat 14 de desembre.
La sorpresa per als agents va ser quan l'1 de gener, unes tres setmanes després, van enxampar l'home circulant amb el mateix vehicle que ells mateixos havien incautat. Presumiblement, hauria tret el parany de la roda d'alguna manera il·legal, trencant així la immobilització, per tornar a conduir.
Per aquests fets, el cos policial va denunciar el conductor i li van obrir les diligències penals pertinents pel furt del parany.
