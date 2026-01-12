Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Marató de Donants de Sang es posa en marxa amb cinc punts de donació a l'Anoia

Amb el lema 'El vincle que ens fa immensos' aquesta campanya posa el focus en el gest solidari que ens fa immensos com a persones quan donem sang

Donants de sang

Donants de sang / Arxiu / Marc Martí

Regió7

Igualada

La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 va començar dijous amb una programació de 102 campanyes de donació de sang i plasma arreu del territori, les quals finalitzaran el 17 de gener. S’espera que al voltant de 10.000 persones facin donacions als principals hospitals catalans i al centenar de campanyes de donació distribuïdes en més de 80 municipis.

Pel que fa a la comarca de l'Anoia, els municipis on es podran realitzar donacions són Hostalets de Pierola, Igualada, Piera, la Pobla de Claramunt i Santa Margarida de Montbui.

Horaris de les donacions:

  • Hostalets de Pierola: divendres 9 de gener, de 16 a 20 h. Auditori Cal Figueras (pl. Cal Figueras, 3).
  • Igualada: dissabte 10 de gener, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Bus a UME situat al pg. Verdaguer amb c. Sant Magí.
  • Piera: dijous 15 de gener, de 17 a 21 h. Bus a l'Av. Ctra. d'Igualada al costat del CAP
  • La Pobla de Claramunt: divendres 16 de gener, de 16 a 20 h. Teatre (pl. de l'Ajuntament)
  • Santa Margarida de Montbui: divendres 16 de gener, de 16 a 20 h. Mont-Àgora (pg. de Catalunya, s/n)

TEMES

