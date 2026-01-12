La Marató de Donants de Sang es posa en marxa amb cinc punts de donació a l'Anoia
Amb el lema 'El vincle que ens fa immensos' aquesta campanya posa el focus en el gest solidari que ens fa immensos com a persones quan donem sang
Regió7
Igualada
La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 va començar dijous amb una programació de 102 campanyes de donació de sang i plasma arreu del territori, les quals finalitzaran el 17 de gener. S’espera que al voltant de 10.000 persones facin donacions als principals hospitals catalans i al centenar de campanyes de donació distribuïdes en més de 80 municipis.
Pel que fa a la comarca de l'Anoia, els municipis on es podran realitzar donacions són Hostalets de Pierola, Igualada, Piera, la Pobla de Claramunt i Santa Margarida de Montbui.
Horaris de les donacions:
- Hostalets de Pierola: divendres 9 de gener, de 16 a 20 h. Auditori Cal Figueras (pl. Cal Figueras, 3).
- Igualada: dissabte 10 de gener, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Bus a UME situat al pg. Verdaguer amb c. Sant Magí.
- Piera: dijous 15 de gener, de 17 a 21 h. Bus a l'Av. Ctra. d'Igualada al costat del CAP
- La Pobla de Claramunt: divendres 16 de gener, de 16 a 20 h. Teatre (pl. de l'Ajuntament)
- Santa Margarida de Montbui: divendres 16 de gener, de 16 a 20 h. Mont-Àgora (pg. de Catalunya, s/n)
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Les cases milionàries en venda a Manresa