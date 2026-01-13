El Bruc reobre l’Inventari de Camins després de les crítiques dels propietaris forestals
L’Ajuntament defensa que el document ve d’un mandat anterior i amplia el període d’al·legacions, mentre BOSCAT en reclama la retirada en un comunicat
L’Ajuntament del Bruc ha anunciat la reobertura del procés de l’Inventari de Camins del municipi i l’ampliació del període d’informació pública, després de les crítiques formulades per la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT) i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, que en un comunicat reclamen la retirada del document per manca de rigor i absència de consulta a la propietat.
Segons ha explicat l’Ajuntament del Bruc al Regió7, l’inventari és un document tècnic iniciat en mandats anteriors que havia quedat “sobre la taula” abans de ser reprès per l’actual govern municipal. El consistori subratlla que l’objectiu del document és millorar la gestió i el manteniment dels camins municipals, i nega que tingui com a finalitat declarar titularitats.
Un procés iniciat el 2019
L’Ajuntament detalla que l’Inventari de Camins es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’1 d’abril de 2019 i va ser atorgat el novembre del mateix any. Davant la manca d’actuacions posteriors, el consistori va impulsar directament la redacció del document el maig de 2023.
El document tècnic va arribar formalment a l’Ajuntament el 12 de juliol de 2024 i va obtenir una primera aprovació inicial aquell mateix any. Després del període d’exposició pública i l’anàlisi de les al·legacions presentades, el ple municipal va tornar a aprovar inicialment l’inventari el 19 de novembre de 2025, reactivant el tràmit d’informació pública, que continua obert actualment.
Ampliació del termini i reunió informativa
Arran del nombre d’al·legacions rebudes, la corporació municipal ha decidit ampliar el termini d’exposició pública per facilitar la participació ciutadana. En aquest sentit, s’ha convocat una reunió informativa el 19 de gener a les 18 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Bruc, per explicar el contingut del document i resoldre dubtes.
El govern municipal defensa que aquestes mesures formen part d’un procediment “transparent i participatiu” i insisteix que l’inventari no comporta cap declaració automàtica de titularitat, sinó que té un caràcter descriptiu i tècnic.
Les crítiques dels propietaris
Per la seva banda, BOSCAT, en un comunicat, expressa el seu desacord amb la tramitació i el contingut del document. L’entitat denuncia manca de rigor tècnic, absència de contrast sobre el terreny i falta d’interlocució prèvia amb la propietat afectada, i adverteix que l’inventari pot generar confusió sobre la titularitat dels camins.
L’Ajuntament del Bruc replica que el procés encara no està tancat i que totes les al·legacions presentades seran estudiades abans de qualsevol aprovació definitiva.
