Diari d'Igualada tanca amb 57.700 usuaris el mes de desembre
La crònica local de l'Anoia de Regió7.cat ha reunit una mitjana de 47.000 lectors mensuals durant el 2025
Diari d'Igualada, la crònica local de l'Anoia de Regió7.cat, va tancar el mes de desembre passat amb 56.770 usuaris únics, una xifra que manté la publicació com a referent informatiu a la comarca. La desarticulació d'un grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia; la mort de Josep Llansana, paleontòleg aficionat d'Igualada que va descobrir un fòssil únic; i les queixes de veïns de Calaf per un focus d’insalubritat a l’avinguda Josep Miró, són alguns dels temes que més interès han generat entre els lectors.
Desembre va ser un dels millors mesos de l'any de Diari d'Igualada, que ha tancat el 2025 amb una mitjana de 47.000 lectors mensuals. Hi ha hagut, però, pics superiors, com els 86.500 usuaris únics del mes de novembre i els 76.500 del mes de juliol.
Quant a l'audiència de tot el web de Regió7, OJD, l'empresa auditoria del sector, li atorga 64.111 usuaris únics diaris durant el mes de desembre. La dada mensual va ser de 619.449 lectors diferents durant el mes i un total de pàgines vistes acumulades de 2.589.314.
