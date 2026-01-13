Jorba viu un vespre màgic amb l’arribada dels Reis d’Orient acompanyats d’una vintena de patges
La comitiva reial van ser rebuda amb una gran participació per part de les famílies
Jorba va viure un vespre màgic amb l’arribada de Ses Majestats els Reis i Reines d’Orient, acompanyats de més d'una vintena de patges. La comitiva reial va ser rebuda amb una gran participació de les famílies. La cavalcada va començar a la plaça de la Font, amb una entrada solemne protagonitzada per sis patges amb torxes, que van obrir pas als Reis d’Orient, seguits de la resta de patges. Tot seguit, es va fer una primera parada per saludar als infants i compartir unes primeres paraules. La comitiva va continuar per l'avinguda de Canaletes fins a arribar al parc de l’Onze de Setembre, des d’on es va enfilar pel carrer Major fins a l’església.
