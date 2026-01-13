Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys

Va liderar el govern municipal del 1985 fins al 2006, va ser diputat provincial de l'Anoia i vicepresident del consell comarcal

Jaume Armenteras en la constitució del consell comarcal de l'Anoia l'any 2003

Jaume Armenteras en la constitució del consell comarcal de l'Anoia l'any 2003 / Arxiu / Manuel Hidalgo

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

Jaume Artmenteras, exalcalde de la Pobla de Claramunt ha mort avui als 84 anys. Armenteras va liderar el govern municipal durant 23 anys per Convergència i Unió, del 1995 fins al 2006, tot i que va ser regidor de la Pobla de Claramunt des de les primeres eleccions democràtiques el 1979.  Va ser també durant 12 anys diputat provincial de la comarca de l’Anoia, i president de Convergència Democràtica de Catalunya a la comarca i vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia.

L'actual alcalde de La Pobla per Participa, Antoni Mabras, recorda Armenteras com "una figura molt important pel municipi". Tot i que no van coincidir a l'Ajuntament amb ell, Mabras recorda la seva infància a La Pobla amb Jaume Armenteras com a alcalde, en destaca sobretot el projecte que va impulsar per remodelar el castell de Claramunt, "gràcies a ell i l'ajuda de la Generalitat avui el castell de Claramunt és un dels grans actius del municipi", avui en dia és un dels castells més ben conservats de Catalunya.

Abans d'entrar en política Armenteras ja estava implicat en la vida social de La Pobla de Claramunt, de fet, va ser un dels principals impulsors de la Biblioteca Popular i durant la seva joventut, mentre feia de lampista, era membre de la comissió de festes del poble. La cerimònia de comiat tindrà lloc demà 14 de gener a 2/4 de 12 del matí a l'església de La Pobla de Claramunt.

