Commemoració
Vilanova del Camí homenatja quatre parelles en les seves Noces d’Or
L'acte ja s'ha convertit en una tradició en l'agenda institucional de l'Ajuntament
Regió7
Manresa
Vilanova del Camí va viure dissabte una de les jornades més emotives del seu calendari amb la celebració de les Noces d’Or 2026. L’acte va retre homenatge a quatre parelles que han assolit la fita de fer camí junts, des que van unir les seves vides l’any 1975.
La cerimònia, que va ser conduïda per la periodista Marissa Martínez, cap de comunicació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, va homenatjar les parelles d’Elías Claver i Rosario Ortega, Emiliano Valera i María Marín, Juan Barrado i Dolores González i Matías Cervera i Isabel Lumbreras.
