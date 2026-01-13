Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Commemoració

Vilanova del Camí homenatja quatre parelles en les seves Noces d’Or

L'acte ja s'ha convertit en una tradició en l'agenda institucional de l'Ajuntament

Una fotografia de grup dels homenatjats amb les seves famílies

Una fotografia de grup dels homenatjats amb les seves famílies / AJ. VILANOVA DEL CAMÍ

Regió7

Manresa

Vilanova del Camí va viure dissabte una de les jornades més emotives del seu calendari amb la celebració de les Noces d’Or 2026. L’acte va retre homenatge a quatre parelles que han assolit la fita de fer camí junts, des que van unir les seves vides l’any 1975.

La cerimònia, que va ser conduïda per la periodista Marissa Martínez, cap de comunicació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, va homenatjar les parelles d’Elías Claver i Rosario OrtegaEmiliano Valera i María MarínJuan Barrado i Dolores González i Matías Cervera i Isabel Lumbreras.

