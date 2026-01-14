La campanya d'iBons d'Igualada ha tingut un impacte de 82.000 euros en el comerç local
Es van fer un total de 1.800 compres amb els vals de descompte per a joves de l'Ajuntament d'Igualada, que ha posat un topall als iBons per comerç
La campanya d'iBons d'Igualada s'ha consolidat enguany i les xifres després d'analitzar els resultat que van donar les ofertes pels joves de la ciutat als comerços locals així ho confirmen. Ho ha explicat avui el regidor de Dinamització Econòmica de la capital de l'Anoia, Jordi Marcè en una compareixença municipal. Ha detallat que "tot i que aquest any la campanya ha estat tretze dies més curta a petició de les entitats, hem mantingut l'impacte econòmic en 82.000 euros".
El regidor també ha detallat que aquestes dades "confirmen que el començ és cíclic amb temes com el Black Friday i les rebaixes i el tema dels iBons també influeix en aquesta gràfica". Enguany la campanya ha comptat amb 63 comerços adherits, cinc més de l'any passat, fet que se celebra dels del consistori.
El nombre de compres fetes amb els vals de descompte per a joves de l'Ajuntament d'Igualada també s'ha mantingut en xifres força similars a les de l'any passat, en concret n'hi ha hagut 1.800 que segons Marcè han generat un benefici que ha estat "més repartit entre diferents comerços" perquè es va posar un topall al nombre d'iBons que podia bescanviar cadascun dels comerços que formava part de la campanya prèvia als dies de Nadal.
La valoració general de la campanya ha estat positiva perquè segons el regidor "hem aconseguit que els joves entrin als comerços locals". La campanya estava dreçada a igualadins de 16 a 25 anys, en total l'Ajuntament té unes 5.500 persones censades en aquesta franja d'edat, de les quals 1150 han participat en la campanya dels iBons, fet que l'Ajuntament considera un èxit.
