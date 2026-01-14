El Comitè d’Ètica Organitzacional del Consorci Sanitari de l’Anoia impulsa la revisió dels valors corporatius i del Codi Ètic en el seu primer any de funcionament
Presidit pel Dr. Joan Carles Mateu, el CEO del CSA actua com a òrgan assessor per promoure comportaments ètics i garantir la coherència entre els valors institucionals i la pràctica diària
Regió7
El Comitè d’Ètica Organitzacional (CEO) del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) fa balanç del seu primer any d’activitat amb l’impuls de diversos projectes orientats a consolidar una cultura ètica transversal a l’organització. Creat amb l’objectiu de promoure valors ètics en la gestió i el funcionament intern del Consorci, el comitè ha centrat aquest primer període en la revisió dels valors corporatius, l’actualització del Codi Ètic i el desplegament d’accions de formació i sensibilització adreçades als professionals.
Entre les iniciatives més rellevants, destaca la revisió dels valors inclosos en el Pla Estratègic 2023-2025, amb la voluntat de simplificar-los i agrupar-los en grans eixos que defineixin l’essència del CSA de cara al nou període estratègic 2026-2028. Paral·lelament, el CEO ha iniciat l’anàlisi i actualització del Codi Ètic, així com la definició d’una estratègia de comunicació per reforçar-ne el coneixement i l’aplicació tant entre els professionals com en la relació amb pacients i ciutadania.
Per avançar en aquests objectius, el comitè ha constituït dos grups de treball específics: el Grup de Consentiment Informat i el Grup del Codi Ètic, que permeten abordar de manera més focalitzada aspectes clau de l’ètica organitzacional.
Altres accions desenvolupades durant aquest primer any inclouen la incorporació dels valors corporatius i del Codi Ètic a les sessions de benvinguda per a nous professionals, així com la planificació d’una jornada científica sobre ètica organitzacional prevista per aquest any, que comptarà amb la participació d’experts externs.
Segons el president del Comitè d’Ètica Organitzacional, el Dr. Joan Carles Mateu, “una organització ètica és aquella que actua d’acord amb uns valors i principis morals; per això, la tasca del Comitè és clau per garantir que les decisions, les conductes i les polítiques de l’entitat siguin coherents amb aquests valors”.
La missió del CEO és integrar els valors ètics en les polítiques institucionals del Consorci i promoure una cultura basada en la transparència, l’equitat i el respecte en tots els àmbits de l’organització.
Un òrgan assessor al servei de l’organització
El Comitè d’Ètica Organitzacional del CSA és un òrgan assessor i de suport ètic adreçat a les persones i equips que han de prendre decisions relacionades amb el funcionament de l’organització. La seva tasca complementa la del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) i el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC), centrats respectivament en els àmbits assistencials i de recerca.
Entre les seves funcions hi ha la promoció de comportaments ètics en la gestió diària, l’orientació de polítiques de persones i contractació, la detecció de possibles males pràctiques des del punt de vista ètic i l’impuls de la formació i el debat en valors dins l’organització.
Un comitè plural i representatiu
El CEO està presidit pel Dr. Joan Carles Mateu, ginecòleg del CSA, amb Xavier Magrans, director de Persones i Talent, com a vicepresident, i Olga Font, cap de Relacions Institucionals, Govern i Responsabilitat Social Corporativa, com a secretària.
El comitè està format per professionals de diferents àrees del Consorci —assistencials, de gestió, medi ambient, salut mental, recerca i jurídica— i compta també amb la participació de membres externs, com Miquel Segura, president de l’Associació d’Igualada per a la UNESCO, així com professionals del CSA jubilats, com Mercè Taló, que aporten una visió independent i enriquidora.
El Comitè d’Ètica Organitzacional es reuneix trimestralment a l’Hospital Universitari d’Igualada i emet recomanacions de caràcter orientatiu amb l’objectiu d’enfortir la coherència entre els valors institucionals i la pràctica quotidiana del Consorci.
