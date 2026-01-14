Igualada, Santa Margarida, Vilanova i Martorell creen amb altres municipis la T-social
Es tracta d'un document de transport penjat per a persones grans o amb problemes de mobilitat que unifica els títols de tarifació de diferents municipis de les comarques de Barcelona
Regió7
L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha creat la T-social, una targeta de transport que unifica els títols de tarifació de diferents municipis de les comarques de Barcelona. Es tracta de la T-social, que neix a partir de la col·laboració amb l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona i el Departament de Territori de la Generalitat, i que d'entrada beneficiarà unes 70.000 persones de 21 localitats, com ara Igualada, Sabadell, Vilafranca del Penedès o Granollers, on l'AMTU té la seu i on s'ha presentat el nou títol. Un cop s'hagin fet les proves corresponents, es preveu que la nova targeta pugui entrar en funcionament al llarg del darrer trimestre d'aquest mateix any.
Després de la signatura el maig de 2025 del conveni entre l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'AMTU per a la gestió del tractament de les dades d'usuaris amb títols socials a cada municipi, aquest primer trimestre de 2026 es durà a terme la signatura dels convenis entre l'AMTU i els ajuntaments adherits, ara com ara uns 21. Es tracta, per ordre cronològic d'adhesió, de Vilafranca del Penedès, Igualada, Vic, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Martorell, Vallirana, Mollet del Vallès, Calldetenes, Sitges, Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Cabrera de Mar, Vilanova i la Geltrú, Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i Rubí.
Amb tots ells, a més, ja s'ha acordat de manera prèvia la tipologia de títols associats, així com els requisits per accedir-hi i els preus. Després d'un període d'integració de dades, codificació, informació a la ciutadania i proves, es preveu posar en funcionament les primeres targetes el darrer trimestre de 2026 i implantar la T-social en primera fase durant el primer trimestre de 2027.
El nou títol està pensat per beneficiar persones grans o amb discapacitat, entre d'altres, així com els seus acompanyants, i serà un complement de la T-Mobilitat. "Estem treballant per una millora que beneficiarà unes 70.000 persones, que gaudiran d'aquesta T-social i que faran un salt al sistema contactless", ha explicat la presidenta de l'AMTU, Mar Molina.
Això implica que el ciutadà podrà tenir en una sola targeta les bonificacions que els siguin atorgades pel seu ajuntament i es pugui aplicar en els viatges que faci a partir de la integració de dades dels diferents municipis. "Amb una sola targeta, les persones amb bonificacions tindrà tots els beneficis, sense embolics de targetes que pots tenir avui, ha afegit Molina, que ho ha comparat amb l'antiga Targeta Rosa, això sí, integrant més municipis, un total de 21, amb l'objectiu que es pugui expandir a tota Catalunya.
La seva implantació permetrà als ajuntaments tenir dades de demanda real per ajustar els serveis i les línies a una realitat més acurada del transport urbà, principalment el bus, a la vegada que simplificar els tràmits administratius a l'hora de renovar el títol de manera automàtica o agilitzar processos de targetes perdudes. El suport és semblant al de la T-Mobilitat, fet amb material PVC i amb una garantia de 5 anys, i si en aquest període es fa malbé se substituirà per una de nova sense cost addicional.
Salt tecnològic
La nova targeta s'incorpora als sistemes de validació sense contacte, un pas més per avançar en la substitució dels títols amb banda magnètica. "L'apagada magnètica es va provar, i passarem tots els sistemes a 'contactless', la idea és fer aquesta apagada amb la T-social directament amb el nou sistema", ha estacat la presidenta de l'AMTU.
