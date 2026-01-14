Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada vol que els joves decideixin què fer amb els diners de la ciutat

El departament de Joventut d'Igualada impulsa una nova edició del projecte Impuls, que convida els joves d'entre 16 i 30 anys a presentar propostes per gestionar 12.000 euros del pressupost municipal

Carlota Carner en la presentació de l'11a edició del projecte Impuls

Carlota Carner en la presentació de l'11a edició del projecte Impuls / Helena Carbonell

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

El departament de Joventut d'Igualada ha impulsat l'onzena edició del projecte Impuls sota el lema "Tu proposes, Igualada impulsa" perquè els joves de la capital de l'Anoia puguin presentar propostes per destinar-hi una part del pressupost municipal. La regidora Carlota Carner ha detallat avui que es tracta d'una campanya destinada a persones d'entre 16 i 30 anys i té l'objectiu que els joves d'aquesta franja d'edat s'impliquin en la gestió de 12.000 euros del pressupost municipal.

Segons Carner, "els joves aprenen a planificar i gestionar les fases tècniques d'un projecte amb l'acompanyament del departament de Joventut" i després d'aquests projectes se'n deriven activitats, actes i taller que acaben sent agenda del mateix departament, segons ha detallat la regidora.

Al llarg de la dècada que ha durat aquest projecte, s'han pogut materialitza moltes propostes de persones joves amb impuls per millorar Igualada, com per exemple el festival Electra Festival. El termini estarà per presentar les propostes estarà obert fins al 20 de febrer i els tècnics del departament es posen a disposició dels joves per resoldre qualsevol dubte. Les propostes s'han de presentar en un vídeo d'un minut de durada com a màxim seguint les indicacions de les bases de participació.

