Igualada vol que els joves decideixin què fer amb els diners de la ciutat
El departament de Joventut d'Igualada impulsa una nova edició del projecte Impuls, que convida els joves d'entre 16 i 30 anys a presentar propostes per gestionar 12.000 euros del pressupost municipal
El departament de Joventut d'Igualada ha impulsat l'onzena edició del projecte Impuls sota el lema "Tu proposes, Igualada impulsa" perquè els joves de la capital de l'Anoia puguin presentar propostes per destinar-hi una part del pressupost municipal. La regidora Carlota Carner ha detallat avui que es tracta d'una campanya destinada a persones d'entre 16 i 30 anys i té l'objectiu que els joves d'aquesta franja d'edat s'impliquin en la gestió de 12.000 euros del pressupost municipal.
Segons Carner, "els joves aprenen a planificar i gestionar les fases tècniques d'un projecte amb l'acompanyament del departament de Joventut" i després d'aquests projectes se'n deriven activitats, actes i taller que acaben sent agenda del mateix departament, segons ha detallat la regidora.
Al llarg de la dècada que ha durat aquest projecte, s'han pogut materialitza moltes propostes de persones joves amb impuls per millorar Igualada, com per exemple el festival Electra Festival. El termini estarà per presentar les propostes estarà obert fins al 20 de febrer i els tècnics del departament es posen a disposició dels joves per resoldre qualsevol dubte. Les propostes s'han de presentar en un vídeo d'un minut de durada com a màxim seguint les indicacions de les bases de participació.
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps