Roger Costa dissenya el cartell del FineArt
La 14a edició del festival de fotografia igualadí tindrà lloc del 27 de febrer al 23 de març amb presència de professionals d'arreu del món
El dissenyador gràfic igualadí Roger Costa ha estat l'encarregat de dissenyar el cartell de l'edició d'enguany del FineArt, el festival de fotografia de la capital de l'Anoia que aquest any tindrà lloc des del 27 de febrer fins al 23 de març en diversos espais de la ciutat.
Segons ha explicat el mateix autor en la presentació del cartell, es vol representar "l'instant previ a la captura de la imatge". Explicava que el cartell és "una metàfora visual que mostra el que passa abans de fer la fotografia dins d'una càmera reflex, la llum entra per l'objectiu, però no arriba al sensor i queda bloquejada per aquest mirall a 45 graus, que és el que fa de frontera entre mirar i capturar". És una imatge visualment simple i segons l'autor "neta", però detallava que vol qui els vegin es parin a pensar en què significa.
Per la regidora de cultura d'Igualada, Carme Riera, el cartell del FineArt és cada any "una obra d'art en si mateixa" que "és la primera acció del festival" perquè "ens convida a reflexionar sobre el procés creatiu sobre la fotografia".
14a edició del FineArt
Ramon Mutaner i Roger Mula, membres de l'organització del FineArt han detallat que enguany el festival comptarà amb la presència de professionals d'arreu del món i també locals: Sifrid Casals, Roger Gràcia, Sebastià Caus o Estela de Castro, són només alguns dels noms que han destacat.
Aquesta edició del FineArt també inclourà el projecte "Ser lobas" de Lourdes Basolí i Elisa Miralles, un projecte comunitari que tracta de la pressió estètica i que allà on va genera tallers. Gràcies al suport de la MICOD i el departament d'Igualtat d'Igualada es podran fer tallers relacionats amb el 8M que després es podran exportar a d'altres llocs.
Enguany també s'incorpora una col·laboració amb el centre Konvent del Berguedà. Els organitzadors de l'esdeveniment recorden la crida que fan per trobar nous voluntaris. S' inclourà també una exposició pòstuma a Joan Tomàs, que va ser president de la fotogràfica, i es durà a terme a la sala principal d'exposicions.
