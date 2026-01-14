Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

STEM Day torna a Igualada per apropar les nenes a la ciència i tecnologia

La jornada tindrà lloc el 21 de gener i reunirà de nou a l'Ateneu a unes 350 alumnes amb l'objectiu de fomentar les ciències entre les nenes de la comarca

Jornada STEM Day de l'any passat al teatre Ateneu d'Igualada

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

La jornada STEM Day tornarà a Igualada per segona vegada el dia 21 de gener des de les 10 del matí fins a 2/4 de 12 al teatre Ateneu amb l'objectiu d'apropar la ciència i la tecnologia a les nenes de la comarca. La tinent d'alcalde, Patricia Illa ha presentat avui la trobada i ha detallat que aquest any tornarà a ser un acte gestionat per l'organització STEM Women Congress i comptarà amb la presència de la seva presidenta, Mar Porras.

Anna Ruiz Ayala, divulgadora i comunicadora científica, farà un taller en el marc de la jornada i també hi haurà una ponència de Maria Sioane. La CEO i fundadora de Fonuderz, Anna Cejudo també oferirà una xerrada. Segons ha detallat Illa, uns 350 alumnes han confirmat la seva assistència a la jornada i estan pendent d'alguns més per poder omplir del tot el teatre Ateneu.

La regidora ha explicat que l'Ajuntament d'Igualada "lidera un projecte europeu per promocionar les STEM entre les nenes, una iniciativa premiada per la Comissió Europea amb més d'un milió d'euros". Diversos socis europeus d'aquest projecte acudiran a la torbada per poder convertir les idees que s'hi exposin en polítiques públiques "a través de la intervenció de la Comissió Europea".

