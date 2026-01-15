Josep Maria Rosich exposa un tastet de la seva trajectòria a Igualada
La presentació de "Es pinta amb el cervell, no amb els mans", que serà a la sala d'exposicions muncipal fins el 8 de febrer, ha omplert l'espai
El pintor igualadí Josep Maria Rosich ha presentat avui la seva exposició "Es pinta amb el cervell, no amb les mans" a la sala d'exposicions municipals de la capital de l'Anoia. Més d'una quarantena de persones han acudit a la cita per mostrar el seu suport i admiració a l'artista local, que també és professor de serigrafia i gravat a La Gaspar.
Un cop tothom a punt, Rosich ha explicat cadascuna de les obres que formen l'exposició davant l'atenta mirada i el silenci dels assistents. La selecció feta per la mostra deixa clar que Rosich és un artista que no està tancat en un estil concret, però tal com ell mateix ha detallat al principi de la seva intervenció: "les composicions són l'element central, en aquests quadros no hi ha un significat ocult, tot i que si algú li veu, serà la seva pròpia interpretació".
I és que l'artista ha explicat que per a ell, "l'art l'ha d'interpretar cadascú a la seva manera" i creu que això és molt bonic perquè hi ha hagut interpretacions alienes "que m'han fet veure el meu propi treball d'una altra manera". Una de les obres que més destacava era una reinterpretació de Las Meninas de Velazquez, però al llarg de tota l'exposició els assistents tindran l'oportunitat de veure representacions gràfiques de moviment, pesadesa o fragilitat.
L'acte ha comptat amb la presència de la directora de La Gaspar, Raquel Camacho, també hi ha anat Marta Vives, que va dirigir l'Arxiu Municipal d'Igualada durant prop de quatre dècades, així com altres persones destacades de l'escena cultural igualadina. També hi ha hagut representació política amb la regidora de cultura, Carme Riera i l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, que ha estat l'ecarregat de fer la cloenda de l'acte i ha assenyalat l'agraïment del consistori cap a Rosich i ha destacat la seva "generositat" amb Igualada.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any