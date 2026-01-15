Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local d'Igualada deté un conductor que es va estimbar en fugir d'una patrulla

Circulava sense carnet i sense tenir la ITV del vehicle, i es va saltar un semàfor

El vehicle va sortir de la via al Pla de la Massa

El vehicle va sortir de la via al Pla de la Massa / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Igualada

La Policia Local d'Igualada va detenir diumenge a la matinada el conductor d'un vehicle que va fer-se escàpol d'una patrulla. Els agents van detenir i denunciar el conductor després que s'accidentés en un marge al Pla de la Massa.

Els agents havien donat ordre d'aturar-se al conductor del vehicle després que aquest passés de llarg d'un semàfor en vermell. Malgrat això, el conductor va fer cas omís de l'ordre policial i va fugir a gran velocitat, cometent diverses infraccions. Finalment, els agents van localitzar el vehicle estimbat i també al conductor, un jove de 26 anys que circulava sense haver obtingut mai el permís de conduir i sense la ITV del vehicle. A més a més, el van denunciar per conducció temerària, desobediència als agents de l'autoritat i per haver-se saltat el semàfor.

