Un camió fa caure un pal elèctric després d'enganxar-se a un cable a la Torre de Claramunt

La incidència ha obligat a tallar el carrer al trànsit

Una dotació dels Bombers de la Generalitat

Una dotació dels Bombers de la Generalitat / ARXIU

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un camió s’ha enganxat amb un cable telefònic aquest dijous a la nit i ha provocat la caiguda d’un pal elèctric a la Torre de Claramunt (Anoia). Els fets han tingut lloc a les 22.02 hores, al carrer Maria Claret.

Com a conseqüència de l’incident, s’ha hagut de tallar el carrer al trànsit, però no s’han registrat ferits.

La companyia telefònica ha estat activada per reparar els danys ocasionats.

