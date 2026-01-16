Un camió fa caure un pal elèctric després d'enganxar-se a un cable a la Torre de Claramunt
La incidència ha obligat a tallar el carrer al trànsit
Un camió s’ha enganxat amb un cable telefònic aquest dijous a la nit i ha provocat la caiguda d’un pal elèctric a la Torre de Claramunt (Anoia). Els fets han tingut lloc a les 22.02 hores, al carrer Maria Claret.
Com a conseqüència de l’incident, s’ha hagut de tallar el carrer al trànsit, però no s’han registrat ferits.
La companyia telefònica ha estat activada per reparar els danys ocasionats.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos