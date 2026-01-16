Política municipal
La primera tinent d’alcaldessa de Piera: “No he renunciat ni penso fer-ho” en plena crisi interna d’ERC
La secció local d’ERC Piera nega l’expulsió de Neus Núñez i atribueix les pressions a les estructures comarcals i nacionals del partit
La crisi interna a ERC Piera ha esclatat públicament després que transcendís la suposada sortida de la primera tinent d’alcaldessa de Piera, Neus Núñez Bosch, una afirmació que tant la mateixa regidora com la secció local del partit neguen. Núñez assegura que “no ha renunciat ni pensa fer-ho”, mentre un comunicat signat per regidors, militants i simpatitzants denuncia pressions de les estructures comarcals i nacionals d’Esquerra Republicana.
En el comunicat fet públic aquest dijous, la secció local recorda que “segons l’article 73.1 del Reglament Orgànic Municipal, només els membres del grup municipal poden expulsar per majoria simple un dels seus integrants” i subratlla que “cap dels membres del grup municipal d’ERC Piera vol expulsar la regidora i primera tinent d’alcaldessa Neus Núñez”.
El text també afirma que “Esquerra Republicana de Catalunya no ha suspès de militància la Neus Núñez i, per tant, no l’ha expulsada del partit” i afegeix que, tot i que se li ha demanat, la regidora “no té intenció d’abandonar les seves responsabilitats ni el compromís amb el poble de Piera” adquirit a partir de les eleccions municipals del 2023.
Neus Núñez: “No he signat cap document”
En declaracions a Regió7, Núñez nega haver presentat cap renúncia i assegura que continua exercint amb normalitat les seves funcions com a primera tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Piera. “Jo no he signat cap document ni he abandonat el grup municipal. Continuo treballant des de l’Ajuntament”, afirma.
La regidora assegura que compta amb “el suport total del grup municipal i de la militància local”, un suport que, segons explica, queda reflectit en el comunicat. “Hi consten les signatures dels quatre regidors del grup municipal, així com de militants i simpatitzants. Les proves hi són”, assenyala.
Núñez també expressa el seu agraïment a l’equip de govern i, especialment, a l’alcaldessa de Piera, Carme González: “Vull agrair el suport de tot l’equip de govern, també dels companys de Sumem per Piera, i especialment de l’alcaldessa, que s’ha preocupat pel meu benestar davant d’una situació de pressió”, explica.
Pressions i manca de consulta interna
Segons la secció local d’ERC Piera, “els intents d’apartar Neus Núñez de les seves responsabilitats polítiques han estat impulsats per l’estructura comarcal i nacional del partit” i “han trobat el suport de la nova executiva local escollida la passada tardor”. El comunicat denuncia també que “la militància local en cap moment ha pogut votar ni opinar sobre aquesta decisió” i rebutja “aquesta manera de procedir”.
En la mateixa línia, Núñez considera “lamentable” que aquest conflicte “acabi embrutant el nom d’Esquerra Republicana” i reclama “dignitat, coherència i transparència” a les direccions comarcal i nacional del partit. “Si hi ha un motiu real, que s’expliqui. El que no pot ser és anunciar públicament que jo abandono o renuncio quan no és cert”, afegeix.
L’actual govern municipal de Piera es va constituir després de les eleccions del 2023 a partir d’un pacte entre Sumem per Piera i ERC, que va fer alcaldessa la socialista Carme González. En aquest acord, Neus Núñez va assumir la primera tinència d’alcaldia i responsabilitats en l’àrea d’Atenció a les Persones, dins d’un executiu format per un total de nou regidors de govern.
ERC Anoia, sense resposta
Regió7 ha contactat amb la direcció comarcal d’ERC Anoia per conèixer la seva posició després del comunicat fet públic per la secció local d’ERC Piera. En el moment de tancar aquesta edició, no havia rebut resposta.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET