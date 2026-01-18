Memòria
Els Prats de Rei recupera la memòria de l’hospital militar que va marcar el poble durant la Guerra Civil
El municipi inaugura una nova ruta de memòria que identifica i explica els espais on es va instal·lar l’hospital del XI Cos de l’Exèrcit republicà entre 1938 i 1939
Els Prats de Rei ha inaugurat aquest diumenge al matí la Ruta dels Espais de Memòria de l’Hospital Militar de Campanya del XI Cos de l’Exèrcit republicà, un itinerari urbà que recupera un episodi clau de la història del municipi durant la Guerra Civil. Malgrat l’amenaça de pluja, l’acte s’ha pogut celebrar a l’aire lliure sense incidències i no ha calgut activar el pla alternatiu previst, fet que ha permès mantenir tant els parlaments com el recorregut guiat tal com estava programat.
La inauguració ha tingut lloc a la plaça de la Sardana i ha estat encapçalada pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, l’alcaldessa dels Prats de Rei, Carla Casas Valls, i la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell. Prèviament, el conseller ha estat rebut a l’Ajuntament, on ha signat el llibre d’honor del consistori.
La memòria democràtica, en temps incerts
Durant el seu parlament, Espadaler ha subratllat la importància de projectes com aquest en el context actual. “La democràcia no és permanent ni ens va ser donada per sempre; està assetjada dins i fora dels parlaments”, ha advertit. En aquest sentit, ha defensat que iniciatives com la dels Prats de Rei “tenen un valor de transmissió del que va passar, de dignificació de les persones que van patir i de posar aquest coneixement a disposició de les generacions que venen”.
El conseller ha definit la inauguració com “un acte de veritat”, que permet “posar en valor la memòria, fer-la accessible i amable” i convertir-la en una eina oberta a la ciutadania, no només com a record del passat sinó també com a exercici de consciència democràtica.
Un hospital repartit pel nucli urbà
Per la seva banda, l’alcaldessa d'Els Prats de Rei, Carla Casas ha remarcat que la nova ruta “dignifica aquests espais, n’explica la història i els retorna al lloc que els correspon dins la memòria col·lectiva del municipi”. Segons ha explicat, el projecte “no tracta d’obrir ferides”, sinó de “reconèixer els fets, reparar simbòlicament i educar”, amb la voluntat que les futures generacions entenguin què va passar i per què “la defensa dels valors democràtics, de la pau i dels drets humans és irrenunciable”.
Després de la descoberta del monòlit de la Ruta, Olga Saumell, presidenta de l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra, ha llegit el testimoni de Joan Serrat Montfort, de 93 anys, que tot i no haver pogut ser present ha compartit a través d’un escrit la seva memòria personal de l’Hospital Militar. En finalitzar la lectura del testimoni, s’ha iniciat la ruta guiada pels diferents punts vinculats a l’antic hospital.
Un cop finalitzat l’acte protocol·lari, s’ha iniciat el recorregut a peu pels principals espais que van acollir l’hospital militar entre els anys 1938 i 1939, com Cal Llobet Nou, Cal Llobet Vell, la Cooperativa i l’església parroquial de Santa Maria. La visita ha estat guiada per l’historiador Francesc Closa, expert en la Guerra Civil, amb el suport de Pere Tardà, de Cat Patrimoni, que ha contribuït a contextualitzar els espais dins el projecte de recuperació patrimonial.
L’acte ha estat acompanyat musicalment per Ramon Redorta, que ha interpretat peces de l’Exèrcit Popular i de la República tant durant l’acte institucional com al llarg del recorregut, aportant una dimensió simbòlica i emocional a la jornada.
La inauguració ha culminat amb una ofrena floral a la fossa comuna del cementiri municipal, on van ser enterrades les persones que van morir a l’hospital de campanya. La nova ruta s’integra dins la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, coordinada pel Memorial Democràtic, i consolida els Prats de Rei com un nou punt de referència del patrimoni memorial a la Catalunya Central.
