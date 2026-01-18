Els Tres Tombs d’Igualada s’ajornen per la previsió meteorològica
L’Antic Gremi de Traginers i l’Ajuntament acorden posposar els actes centrals previstos per a aquest diumenge; la resta de la programació del cap de setmana s’ha pogut celebrar amb normalitat
L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada, ha acordat ajornar els Tres Tombs previstos per a avui diumenge a causa de la previsió meteorològica adversa. La decisió s’ha pres per garantir la seguretat dels participants i el benestar dels animals, un dels pilars centrals de la festa de Sant Antoni Abat, que enguany celebra 204 anys d’història ininterrompuda a la ciutat. La nova data de celebració es donarà a conèixer properament.
Les festes van arrencar divendres amb el tradicional repic de campanes i la presentació oficial al Saló de Plens de l’Ajuntament. Enguany, els banderers són Pere Segura i Llopart, com a portador de la bandera petita, i Ramon Fontanilles i Riello, com a portador de la bandera gran, mentre que la pubilla és Mariona Vidal i Vilarmau, acompanyada de les seves dames d’honor.
Durant el cap de setmana, tots els actes previstos s’han pogut dur a terme, tot i que amb algunes adaptacions a causa de la pluja, especialment en els actes a l’aire lliure, que s’han celebrat sense incidències destacables.
L’organització ha agraït la comprensió de la ciutadania i ha informat que la nova data de celebració dels Tres Tombs d’Igualada es comunicarà properament, un cop es tanqui el calendari amb les parts implicades, amb l’objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la festa.
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia