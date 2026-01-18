Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Capellades homenatja Maria Mercè Palomo pel seu centenari

La centenària va rebre la medalla per part de l'alcalde i acompanyada dels seus dos fills

Regió7

Capellades

La veïna de Capellades Maria Mercè Palomo va complir 100 anys el passat dia de Reis. Amb motiu del seu centenari, l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, la regidora d’Acció Social, Marta Rodríguez, i la treballadora Social, Sònia Caelles, van anar al seu domicili per fer-li entrega de la medalla centenària que atorga la Generalitat de Catalunya a totes les persones que arriben al segle. La Maria Mercè va rebre la medalla acompanyada dels seus dos fills.

