Habitatge
Vilanova del Camí impulsa una promoció de 30 habitatges protegits per fer front a la manca de lloguer assequible
La promoció, adreçada principalment a joves i persones en situació de vulnerabilitat, preveu uns 30 pisos de lloguer assequible i ja té el concurs públic obert per escollir el promotor
L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha activat una nova promoció d’habitatge amb protecció oficial al carrer Joan Miró amb l’objectiu d’ampliar el parc públic de lloguer i donar resposta a les dificultats creixents d’accés a l’habitatge al municipi. El projecte, impulsat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, permetrà la construcció d’uns 30 habitatges en un solar municipal de 1.737 metres quadrats, situat entre els números 17 i 31 del mateix carrer.
La promoció prioritzarà el règim de lloguer o cessió d’ús i s’adreçarà especialment a joves i persones en situació de vulnerabilitat residencial, en un context marcat per la pressió sobre el mercat del lloguer. Segons ha explicat l’alcaldessa, Noemí Trucharte, el projecte neix de la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatge per garantir el dret a un habitatge digne. En aquest sentit, s’ha previst que com a mínim un 25% dels pisos es destinin a joves menors de 35 anys i que fins a un 10% es reservin per a situacions d’emergència social, a través de la mesa corresponent.
Lloguers assequibles i vinculats als ingressos
Trucharte ha remarcat que la nova promoció vol tenir un impacte estructural i no només puntual. “Ampliarà el parc d’habitatge protegit amb lloguers assequibles i estables, vinculats als ingressos reals de les persones adjudicatàries”, ha assenyalat. L’alcaldessa ha destacat que aquesta política permetrà fixar població jove, afavorir projectes de vida al municipi i reduir situacions de vulnerabilitat, reforçant el caràcter de Vilanova del Camí com un municipi accessible i amb oportunitats.
El projecte s’emmarca dins la Reserva Pública de Solars de la Generalitat, un instrument creat per facilitar la construcció d’habitatge protegit arreu del país. L’Ajuntament ha cedit el dret de superfície del solar per un període de 75 anys a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que s’encarregarà de gestionar el concurs públic per seleccionar el promotor, així com del seguiment de l’actuació durant tota la seva vigència. Un cop finalitzat el termini, tant el sòl com els edificis revertiran al patrimoni municipal.
Actualment, el concurs públic ja està obert i s’adreça als promotors interessats a desenvolupar habitatge protegit en sòls inscrits a la reserva pública. El termini per presentar ofertes finalitza el 15 d’abril, i la tramitació s’ha de fer íntegrament per via telemàtica a través del portal de Contractació Pública de la Generalitat.
Una estratègia d’habitatge amb continuïtat
Lluny de ser una actuació aïllada, l’alcaldessa ha situat aquesta promoció dins d’una estratègia més àmplia en matèria d’habitatge. “Forma part d’una planificació a mitjà i llarg termini per ampliar el parc d’habitatge públic i assequible a Vilanova del Camí”, ha explicat, tot subratllant la voluntat del consistori d’aprofitar totes les eines que ofereixen les administracions supramunicipals.
En paral·lel, l’Ajuntament treballa des de 2023 en un altre projecte al carrer Girona, fruit de la compra d’un edifici que permetrà incorporar sis nous habitatges al parc municipal. Aquesta iniciativa s’adreçarà a joves, famílies i gent gran i inclourà una prova pilot de convivència compartida, pensada per combatre la soledat no desitjada entre persones grans i facilitar l’accés a l’habitatge a joves. El projecte es presentarà públicament ben aviat.
