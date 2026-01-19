Poble Actiu proposa que el futur urbanístic del passeig Verdaguer el decideixin els veïns d'Igualada
La voluntat dels cupaires és que el govern convoqui una consulta vinculant a la ciutadania
Regió7
El grup municipal Poble Actiu d’Igualada presentarà una moció al proper ple per reclamar que la reforma del passeig Verdaguer es decideixi mitjançant una consulta ciutadana vinculant. La formació defensa que la transformació del que per a ells és el carrer més emblemàtic de la ciutat ha de comptar amb la veu directa de la ciutadania.
Poble Actiu defensa que el passeig Verdaguer “no és només una via urbana, sinó un espai de trobada, de memòria col·lectiva i de vida social i comercial”, i "qualsevol actuació tindrà un impacte directe en la mobilitat, el comerç, l’espai verd i la convivència". La regidora Rosa Perelló considera que “un projecte d’aquesta magnitud no pot decidir-se únicament des dels despatxos”. En aquest sentit, el grup municipal subratlla que la reforma del passeig Verdaguer "és una oportunitat clau per repensar el model de ciutat d’Igualada a mitjà i llarg termini. La configuració de l’espai pot condicionar aspectes com la lluita contra el canvi climàtic, la qualitat de l’espai públic, la mobilitat sostenible o la dinamització del comerç local". “El passeig pot esdevenir un eix verd, amable i integrador, o bé perdre potencial si no es planteja amb una visió global i compartida”, assenyalen els portaveus de la formació.
Al mateix temps, els responsables de la candidatura municipalista asseguren que la participació ciutadana continua com una assignatura pendent a Igualada i proposa seguir l’exemple d’altres municipis on s’han impulsat processos participatius per definir la reforma d’espais urbans centrals.
La proposta de Poble Actiu planteja un procés en diverses fases. En primer lloc, una fase informativa, amb diferents opcions de reforma elaborades amb criteris tècnics i presentades de manera clara i entenedora. En una segona fase, es proposen tallers participatius oberts, tant presencials com en línia, adreçats a veïnat, comerciants i entitats. Finalment, el grup defensa la realització d’una consulta ciutadana amb garanties democràtiques, combinant votació electrònica i punts presencials.
En declaracions, afirmen que “creiem en una ciutat que escolta i construeix el futur de manera col·lectiva”. Per això, des de Poble Actiu fan una crida al govern municipal perquè obri un procés de decisió compartida sobre el futur del passeig Verdaguer.
