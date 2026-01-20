Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

La maternitat als ulls de l'artista Rosa Calzada en una exposició a Igualada

L’exposició retrospectiva “Maternitats” es podrà visitar del 19 de gener al 27 de març al vestíbul de l’hospital igualadí

L'autora amb la seva obra a l'Hospital Universitari d'Igualada

L'autora amb la seva obra a l'Hospital Universitari d'Igualada / HUI

Regió7

Igualada

L’Hospital Universitari d’Igualada acull al vestíbul l’exposició retrospectiva “Maternitats” de l’artista igualadina Rosa Maria Calzada Jubert, que presenta un conjunt de nou retrats que evoquen les maternitats des d’una mirada íntima i sensible. La mostra es podrà visitar del 19 de gener al 27 de març de 2026.

L’exposició ofereix una retrospectiva d’obres amb la maternitat com a fil conductor. A través de les tècniques del pastel i el llapis de grafit, l’artista explora el vincle, la cura i la força emocional que envolten l’experiència de ser mare.

Aquesta mostra arriba a l’hospital igualadí quan falten poques setmanes per a la finalització de la reforma del bloc obstètric. En aquest context, les obres de Rosa Calzada estableixen un diàleg amb l’espai hospitalari i volen retre homenatge a les mares i a la maternitat.

Trajectòria artística

Nascuda a Igualada l’any 1961, Rosa Maria Calzada Jubert s’inicia en el món de l’art en diversos estudis d’artistes locals. Al llarg de la seva trajectòria ha participat en nombrosos concursos i esdeveniments artístics, obtenint diversos premis i reconeixements.

Entre els més destacats hi ha la seva condició de finalista del 51è Premi Internacional de Dibuix Ynglada-Guillot, amb posterior exposició a la Fundació Privada Vila Casas (Barcelona); la menció especial del jurat al Concurs Nacional de Pastel Canson/Talens; i la finalista a la VII Biennal Internacional de Pintura al Pastel, celebrada a Oviedo (Principat d’Astúries).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents