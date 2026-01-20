El Rec convoca la trentena edició per al mes de maig
Els organitzadors encara tenen espais oberts que ofereixen a les marques de roba i complements
Regió7
El Rec.0 d'Igualada es prepara per celebrar la seva 30a edició, que tindrà lloc del 6 al 9 de maig. El festival que va tenir el seu inici l’any 2009. En aquestes 30 edicions s'ha consolidat com a referent de vendes especials de marques i dissenyadors de moda. Hi ha un centenar de marques de primer nivell que treballen a Catalunya, que ocupen una seixantena d'edificis industrials. I en els darreres edicions, també s'hi ha incorporat la música i el menjar de carrer a partir de les populars gastroteques (food trucks). Rec.0 ha obert convocatòria de marques de moda i nous dissenyadors emergents que vulguin ser al Rec per vendre els seus estocs. L'adreça de contacte és info@recstores.com.
El barri del Rec tornarà a convertir-se en l’epicentre de la moda amb la venda especial d’estocs i nous formats de retail. Comptarà amb un centenar de marques, des de grans firmes internacionals com Adidas, Levi’s, Munich, Pepe Jeans, BUFF, Häglofs, entre moltes d’altres, fins a dissenyadors emergents, que escullen el festival per vendre els seus estocs. També hi seran les marques de moda sostenible i es repetirà el mercat d’intercanvi de roba. Es tracta d’un punt de trobada de la moda catalana, ja que el 80% de les marques participants són empreses del territori com Brownie, Sita Murt, Punto Blanco i Textura, entre d’altres. En un escenari únic, al barri del Rec Igualada, es proposa un circuit urbà d’un quilòmetre i mig amb una seixantena de pop-up stores ubicades en les antigues fàbriques d’aquest barri adober que no deixa de sorprendre.
El Rec.0 oferirà també una programació cultural amb concerts, DJs, visites guiades, taules rodones, tallers, dansa, entre d'altres; totes les activitats seran gratuïtes. I també una gran festa gastronòmica de menjar de carrer amb una quarantena de punts gastronòmics. Els pop-up restaurants i food trucks del Rec.0 oferiran propostes de cuina de proximitat, variada i per a tots els gustos.
La reivindicació
El REC.0 va néixer al 2009 per reivindicar i protegir el patrimoni industrial del barri del Rec. Segueix encara defensant el valor patrimonial del barri i el gran potencial que té, i cada edició es transforma en l’escenari més peculiar, vinculat a la moda. Rec.0 transforma, dos cops l’any, les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols 4 dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri. Rec.0 s’ha convertit en la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa, s’ha consolidat com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s’ha convertit en un gran esdeveniment que cada edició rep al voltant de 100.000 visitants.
