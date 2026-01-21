Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per un estafador de gent gran a Piera

La Policia Local de Piera ha emès un comunicat avisant a la població per no caure a l'engany d'aquest individu

L'avís a xarxes socials de la Policia Local de Piera

L'avís a xarxes socials de la Policia Local de Piera / Policia Local de Piera

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Piera alerta de la presència d’un home que es dedica a estafar, principalment persones grans. A través de les seves xarxes socials, el cos de policia ha avisat que una persona port uns dies trucant a la porta dels habitatges i es presenta com un conegut de la família. Sobretot si qui l'atén és una persona gran, el presumpte delinqüent explica que té un familiar ingressat a l’hospital i demana diners amb l’excusa de poder desplaçar-se per anar-lo a veure. Òbviament, tot és fals

Per això la Policia Local de Piera alerta que no cal donar-li diners, ni donar-li informació personal. En el cas que la ciutadania l'identifiqui, s'aconsella trucar directament a la Policia Local.

