Alerta per un estafador de gent gran a Piera
La Policia Local de Piera ha emès un comunicat avisant a la població per no caure a l'engany d'aquest individu
Manresa
La Policia Local de Piera alerta de la presència d’un home que es dedica a estafar, principalment persones grans. A través de les seves xarxes socials, el cos de policia ha avisat que una persona port uns dies trucant a la porta dels habitatges i es presenta com un conegut de la família. Sobretot si qui l'atén és una persona gran, el presumpte delinqüent explica que té un familiar ingressat a l’hospital i demana diners amb l’excusa de poder desplaçar-se per anar-lo a veure. Òbviament, tot és fals
Per això la Policia Local de Piera alerta que no cal donar-li diners, ni donar-li informació personal. En el cas que la ciutadania l'identifiqui, s'aconsella trucar directament a la Policia Local.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat