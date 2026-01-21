La cinquena edició de la Transconca arriba l'1 de març amb novetats i sorpreses
La caminada i pedalada solidàries per visibilitzar les malalties minoritàries a la Conca d’Òdena comptaran amb vuit recorreguts i inscripcions obertes a partir del 23 de gener
Regió7
La Transconca arribarà enguany a la seva cinquena edició i ho farà amb una jornada especial plena de novetats i sorpreses. La caminada i pedalada solidàries, que tenen com a objectiu donar visibilitat a les malalties minoritàries des de la Conca d’Òdena, se celebraran el diumenge 1 de març.
Les inscripcions s’obriran aquest divendres 23 de gener a través del web oficial de l’esdeveniment. L’organització, integrada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i l’associació MPS-Lisosomals, amb el suport de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de la Conca, confia a repetir l’alta participació registrada en edicions anteriors.
L’esdeveniment mantindrà el seu caràcter popular, familiar, festiu i solidari, amb un total de vuit recorreguts diferents, tant a peu com en bicicleta. Cada itinerari, identificat amb el nom d’una malaltia minoritària, tindrà la sortida en un municipi de la Conca i finalitzarà a la Pobla de Claramunt. També es manté el circuit inclusiu, amb sortida i arribada a la Pobla, per garantir una activitat oberta a tothom.
Després que en l’edició anterior el municipi convidat fos Capellades, que ha expressat la voluntat de tornar a participar, enguany el poble convidat serà Carme. El recorregut amb sortida des d’aquest municipi portarà el nom de la malaltia de Fabry i finalitzarà, com la resta, a la Pobla de Claramunt.
Coincidint amb el cinquè aniversari, l’organització ha avançat que la jornada inclourà diverses sorpreses i novetats. Entre elles, destaca la iniciativa de posar nom a la mascota de la Transconca, per a la qual es demanen propostes a la ciutadania.
En el marc de l’esdeveniment, es lliuraran els Reconeixements Transconca, que arriben a la seva tercera edició. Aquests guardons volen reconèixer la tasca de persones, professionals, entitats i empreses que treballen o dediquen el seu temps a l’àmbit de les malalties minoritàries.
