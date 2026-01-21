Els Tres Tombs d’Igualada se celebraran finalment el diumenge 12 d’abril
La festa, prevista inicialment per aquest gener, es va ajornar per la pluja i s’ha reprogramat tenint en compte la disponibilitat de cavalls
L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada ha anunciat aquest dimarts a la tarda que els Tres Tombs d’Igualada se celebraran finalment el diumenge 12 d’abril, després que els actes centrals previstos el passat cap de setmana s’haguessin d’ajornar a causa de la inestabilitat meteorològica i la pluja.
La nova data s’ha consensuat amb l’Ajuntament d’Igualada i respon, segons ha informat l’entitat organitzadora, a la necessitat de garantir unes condicions òptimes de seguretat, així com a la disponibilitat de cavalls, tenint en compte la coincidència de la celebració de Sant Antoni Abat en altres municipis.
L’ajornament es va decidir davant unes previsions meteorològiques adverses que no permetien assegurar el correcte desenvolupament de la festa ni el benestar dels animals, un dels eixos centrals dels Tres Tombs. Tot i això, la resta d’actes del cap de setmana es van poder dur a terme amb normalitat, tot i algunes adaptacions per la pluja.
Amb aquesta nova data, Igualada podrà completar la celebració dels Tres Tombs d’Igualada, una festa amb més de dos segles d’història a la ciutat, que cada any reuneix desenes de cavalleries i centenars de persones al voltant d’una de les tradicions més arrelades del calendari festiu igualadí.
