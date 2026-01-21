Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada activa una agenda juvenil amb 58 propostes per reforçar el lleure, l’acompanyament i el benestar

La nova programació de Joventut, fins al juny, consolida La Kaserna i Cal Badia com a espais de referència per als joves

La regidora de Joventut d'Igualada, Carlota Carner

Igualada

Igualada posa en marxa una nova agenda de Joventut amb 58 activitats previstes entre febrer i juny, una programació pensada perquè els joves de la ciutat trobin espais de trobada, formació i lleure, però també d’acompanyament i suport emocional. La proposta s’articula principalment als equipaments de La Kaserna i Cal Badia, que l’Ajuntament vol continuar potenciant com a punts neuràlgics de la vida juvenil.

“És una agenda diversa, amb una seixantena d’activitats perquè cada jove pugui triar allò que més li encaixi”, ha explicat la regidora de Joventut, Carlota Carner, que ha remarcat que la programació posa l’accent a generar espais de relació, però també a oferir eines d’aprenentatge i benestar. “No parlem només d’oci, sinó també d’acompanyament, formació i suport emocional”, ha subratllat.

Més suport educatiu i emocional

Un dels eixos centrals de la nova programació és l’acompanyament educatiu. Davant l’alta demanda, el servei amplia recursos i incorpora un quart grup de suport a l’estudi, alhora que consolida l’oferta d’anglès, tant de nivell bàsic com de preparació per al First Certificate. També es reforça el foment de la llengua amb propostes com Activa’t amb el català i els cursos inicials en col·laboració amb el CPNL i l’APLEC.

En l’àmbit del benestar, es manté el taller d’autoconeixement i gestió emocional amb gossos terapeutes i continuen serveis especialitzats com La Konsulta o el programa Ocell de Foc, adreçats a joves que necessiten un suport més personalitzat.

Tallers, esports i activitats a l’aire lliure

La programació inclou també una àmplia oferta de cursos i tallers de disciplines diverses: barberia, ioga, K-pop dance, reptes esportius o guitarra flamenca, en col·laboració amb l’ECMMI. A més, es consoliden iniciatives ja arrelades com el Punt de Trobada, els divendres de jocs, els tornejos de jocs de taula i la cinquena edició de la K-League.

L’agenda es completa amb sortides i activitats a l’aire lliure, com visites a un jumpyard, sessions de paintball, escalada o una sortida a la platja, amb l’objectiu de combinar lleure, activitat física i convivència.

Les inscripcions per a les activitats de primavera ja estan obertes des del 20 de gener, mentre que les propostes d’estiu obriran el termini el 14 d’abril. De fet, la programació ja avança algunes activitats per als mesos de juny i juliol, com tallers de rap, pòdcast, creació d’skate, masterclasses, una sortida a Waterworld i diversos campus d’estiu amb entitats del territori.

Amb aquesta agenda, Igualada busca oferir alternatives reals i accessibles perquè els joves trobin espais on créixer, relacionar-se i sentir-se acompanyats més enllà de l’oci estrictament lúdic.

