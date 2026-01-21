Igualada escalfa motors per a un Carnaval de carrer, escola i molta participació
La rua del 14 de febrer tornarà a omplir el centre amb la Banda de Fátima, el Rei Carnestoltes fet pels Maristes i més de 260 participants d’una sola escola
Igualada ja té el Carnaval a tocar. El cap de setmana del 14 i 15 de febrer, la ciutat es tornarà a omplir de disfresses, música i confeti amb una programació que aposta pel model de sempre —la rua al centre— però amb un ingredient clau: la implicació de les escoles i del teixit local.
La regidora de Cultura, Carme Riera, ha presentat aquest dimecres una edició “continuista en el recorregut, però molt viva en la participació”, amb una rua que arrencarà dissabte a dos quarts de set del vespre des del carrer de Joaquima Vedruna i acabarà, com és tradició, a la plaça de Cal Font amb el pregó i el veredicte del jurat.
L’obertura tornarà a anar a càrrec de la Banda de Cornetes i Tambors de la Cofradía de Fàtima, mentre que el tancament el posarà la carrossa del Rei Carnestoltes, construïda enguany per l’AFA de l’Escola Maristes, que també assumirà el pregó final. “No és fàcil fer de Rei Carnestoltes, però sempre destaquen per la qualitat i la implicació”, ha remarcat Riera.
Un Carnaval fet des de l’escola
Des de l’AFA Maristes, el seu representant, Ismael, ha explicat que aquest any han batut el seu propi rècord de participació: més de 260 persones de la comunitat educativa sortiran al carrer acompanyant el Rei i la Reina Carnestoltes. “Fa molts anys que participem en el Carnaval i no és la primera vegada que portem el Rei, però sempre que tenim ocasió ens fa il·lusió tornar-ho a fer i lluir davant de la ciutat”, ha explicat.
L’Ajuntament manté també el Concurs de Comparses, amb inscripcions obertes del 23 de gener al 6 de febrer i un mínim de 10 persones per grup. En joc, 15 premis en metàl·lic —cinc de 500 euros i deu de 200—, a més de tres trofeus per a les millors comparses, segons el criteri del jurat. “És discutible, però irrefutable”, ha ironitzat Riera, reivindicant el paper del jurat.
Una imatge festiva i molt Gina Giore
El Carnaval d’enguany també tindrà una imatge pròpia ben reconeixible. El cartell és obra de l’artista igualadina Gina Giore, que ha apostat per un disseny manual, colorista i amb esperit de conte infantil. “Volia fer alguna cosa divertida i esbojarrada, com el Carnaval”, ha explicat, detallant que ha jugat amb cares intercanviables i elements minimalistes, confeti inclòs. “Tot és molt senzill, però amb un detall que destaca”, ha resumit.
Diumenge per als més petits
La festa continuarà diumenge al migdia amb el Carnaval infantil. A les 12, a la plaça de l’Ajuntament si el temps ho permet, s’hi podrà veure l’espectacle Folkxics, a càrrec de Pep López i Sopars de Duro, una proposta pensada perquè la gresca arribi també als més petits. En cas de pluja, hi ha previst un pla alternatiu.
Amb escola, música, creativitat i carrer, Igualada es prepara així per viure un Carnaval que no busca reinventar-se, sinó reafirmar-se com una festa col·lectiva, construïda des de dins i pensada per a tothom.
