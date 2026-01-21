Igualada planta la llavor del futur tecnològic amb més de 300 alumnes: “La ciència també és cosa de nenes”
L’STEM Day converteix la ciutat en un laboratori d’idees on la tecnologia es presenta com una eina per millorar la vida i fer justícia social
Igualada ha viscut aquest dimarts molt més que una jornada educativa. El Teatre Ateneu s’ha convertit en un espai de mirades curioses, preguntes incòmodes i futurs possibles amb la celebració de la segona edició de l’STEM Day, una iniciativa que ha reunit més de 300 alumnes de cinquè i sisè de primària amb un objectiu clar: trencar estereotips i despertar vocacions científiques abans que aquestes s’esvaeixin.
“Vosaltres canviareu el món”, ha dit la regidora de Formació Professional i Civisme, Patrícia Illa, adreçant-se als infants des de l’escenari. Un missatge directe, pensat per interpel·lar una generació que ja conviu amb la tecnologia, però que encara no sempre s’hi veu reflectida. Illa ha remarcat que l’Ajuntament “continuarà treballant per fomentar les vocacions STEM, especialment entre les nenes”, i ha defensat que “la tecnologia ha de ser una opció real i accessible per a tothom”.
Actuar abans que apareguin els biaixos
La jornada ha posat el focus en un moment clau del procés educatiu: la primària. És aquí on, segons els experts, comencen a consolidar-se molts dels biaixos de gènere que després condicionen les tries acadèmiques. “Si no actuem des de la base, el model es perpetua”, ha advertit Mar Porras, presidenta de l’STEM Women Congress. “La tecnologia no és futur, és present, i necessita una perspectiva de gènere per evitar que les desigualtats es reprodueixin i s’amplifiquin”.
Porras ha defensat una visió aplicada i social de la tecnologia, allunyada dels tòpics acadèmics. “No parlem només de carreres ni de fórmules, sinó de com la tecnologia pot aportar valor a la societat”, ha explicat, posant exemples com els exoesquelets que permeten caminar, les pròtesis que donen autonomia o els sistemes d’alerta en situacions d’emergència. “Si treballem amb dades i algoritmes esbiaixats, el que fem és consolidar un model injust. Per això cal començar des de ben petits, perquè tothom entengui que té capacitat per treballar amb tecnologia”.
Impacte social i mirada europea
En la mateixa línia s’ha expressat Margot, impulsora del grup local de foment de les STEM des de TIC Anoia. “Fem una crida perquè les dones facin tecnologia. És una qüestió de justícia social i de futur: necessitem una tecnologia que serveixi a tota la societat”, ha afirmat.
L’edició d’enguany ha tingut també una dimensió internacional destacada. L’STEM Day ha coincidit amb la recepció dels socis del projecte europeu WESTEMEU, liderat per Igualada i finançat amb 1,4 milions d’euros per la Comissió Europea. Els representants d’universitats, centres de recerca i governs regionals han conegut de primera mà l’experiència igualadina com a model de bona pràctica, amb la voluntat que pugui inspirar polítiques públiques a escala europea.
Amb tallers pràctics, ponències divulgatives i dinàmiques pensades perquè els infants entenguin la tecnologia com una eina per resoldre problemes reals, Igualada ha volgut enviar un missatge clar: la tecnologia no és només una sortida professional, sinó una eina per entendre, cuidar i transformar el món. I aquest relat, avui, ha començat a escriure’s amb ulls de deu i onze anys.
