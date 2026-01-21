Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Igualada planta la llavor del futur tecnològic amb més de 300 alumnes: “La ciència també és cosa de nenes”

L’STEM Day converteix la ciutat en un laboratori d’idees on la tecnologia es presenta com una eina per millorar la vida i fer justícia social

Alumnes de cinquè i sisè de primària durant la segona edició de l’STEM Day, celebrada aquest dimecres

Alumnes de cinquè i sisè de primària durant la segona edició de l’STEM Day, celebrada aquest dimecres / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Igualada

Igualada ha viscut aquest dimarts molt més que una jornada educativa. El Teatre Ateneu s’ha convertit en un espai de mirades curioses, preguntes incòmodes i futurs possibles amb la celebració de la segona edició de l’STEM Day, una iniciativa que ha reunit més de 300 alumnes de cinquè i sisè de primària amb un objectiu clar: trencar estereotips i despertar vocacions científiques abans que aquestes s’esvaeixin.

Vosaltres canviareu el món”, ha dit la regidora de Formació Professional i Civisme, Patrícia Illa, adreçant-se als infants des de l’escenari. Un missatge directe, pensat per interpel·lar una generació que ja conviu amb la tecnologia, però que encara no sempre s’hi veu reflectida. Illa ha remarcat que l’Ajuntament “continuarà treballant per fomentar les vocacions STEM, especialment entre les nenes”, i ha defensat que “la tecnologia ha de ser una opció real i accessible per a tothom”.

Mar Porras, presidenta de l’STEM Women Congress

Mar Porras, presidenta de l’STEM Women Congress / Miti Vendrell

Actuar abans que apareguin els biaixos

La jornada ha posat el focus en un moment clau del procés educatiu: la primària. És aquí on, segons els experts, comencen a consolidar-se molts dels biaixos de gènere que després condicionen les tries acadèmiques. “Si no actuem des de la base, el model es perpetua”, ha advertit Mar Porras, presidenta de l’STEM Women Congress. “La tecnologia no és futur, és present, i necessita una perspectiva de gènere per evitar que les desigualtats es reprodueixin i s’amplifiquin”.

Porras ha defensat una visió aplicada i social de la tecnologia, allunyada dels tòpics acadèmics. “No parlem només de carreres ni de fórmules, sinó de com la tecnologia pot aportar valor a la societat”, ha explicat, posant exemples com els exoesquelets que permeten caminar, les pròtesis que donen autonomia o els sistemes d’alerta en situacions d’emergència. “Si treballem amb dades i algoritmes esbiaixats, el que fem és consolidar un model injust. Per això cal començar des de ben petits, perquè tothom entengui que té capacitat per treballar amb tecnologia”.

Impacte social i mirada europea

En la mateixa línia s’ha expressat Margot, impulsora del grup local de foment de les STEM des de TIC Anoia. “Fem una crida perquè les dones facin tecnologia. És una qüestió de justícia social i de futur: necessitem una tecnologia que serveixi a tota la societat”, ha afirmat.

L’edició d’enguany ha tingut també una dimensió internacional destacada. L’STEM Day ha coincidit amb la recepció dels socis del projecte europeu WESTEMEU, liderat per Igualada i finançat amb 1,4 milions d’euros per la Comissió Europea. Els representants d’universitats, centres de recerca i governs regionals han conegut de primera mà l’experiència igualadina com a model de bona pràctica, amb la voluntat que pugui inspirar polítiques públiques a escala europea.

Notícies relacionades

Amb tallers pràctics, ponències divulgatives i dinàmiques pensades perquè els infants entenguin la tecnologia com una eina per resoldre problemes reals, Igualada ha volgut enviar un missatge clar: la tecnologia no és només una sortida professional, sinó una eina per entendre, cuidar i transformar el món. I aquest relat, avui, ha començat a escriure’s amb ulls de deu i onze anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
  2. Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
  3. Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
  4. La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
  5. La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
  6. La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
  7. Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
  8. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat

Igualada planta la llavor del futur tecnològic amb més de 300 alumnes: “La ciència també és cosa de nenes”

Igualada planta la llavor del futur tecnològic amb més de 300 alumnes: “La ciència també és cosa de nenes”

Rebel·lió sindical al Vaticà per les condicions laborals

Rebel·lió sindical al Vaticà per les condicions laborals

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

La R4 concentra dos dels 5 maquinistes morts en accident de tren dels darrers anys

La R4 concentra dos dels 5 maquinistes morts en accident de tren dels darrers anys

Es manté sense data la suspensió del servei de Rodalies RENFE a tot Catalunya

Es manté sense data la suspensió del servei de Rodalies RENFE a tot Catalunya

Els Comuns demanen actuacions urgents per millorar la seguretat de la C-16 al pas per Cercs

Els Comuns demanen actuacions urgents per millorar la seguretat de la C-16 al pas per Cercs

Detenen a València per un segrest una persona que estava en recerca per un jutjat de Manresa

Detenen a València per un segrest una persona que estava en recerca per un jutjat de Manresa

Cues de més de 50 minuts per sortir en bus de Barcelona i esquivar la suspensió de tot Rodalies després de l’accident a Gelida

Cues de més de 50 minuts per sortir en bus de Barcelona i esquivar la suspensió de tot Rodalies després de l’accident a Gelida
Tracking Pixel Contents