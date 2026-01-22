Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Precinten un bar d'Igualada per incomplir una sanció de l'Ajuntament

El negoci va aixecar la persiana quan tenia ordre del consistori de no fer-ho

Un agent de la policia local d'Igualada precinta el local

Un agent de la policia local d'Igualada precinta el local / Policia Local d'Igualada

Regió7

Igualada

La Policia Local d'Igualada ha precintat unb bar d'Igualada per incompliment de mesures sancionadores. L'acció es va dur a terme el passat divendres, 16 de gener, després de descobrir que el negoci havia incomplert les mesures imposades per l'Ajuntament d'igualada i obrir al públic quan no ho podia fer.

Precinten un bar d'Igualada per incomplir una sanció de l'Ajuntament

