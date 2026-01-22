Precinten un bar d'Igualada per incomplir una sanció de l'Ajuntament
El negoci va aixecar la persiana quan tenia ordre del consistori de no fer-ho
Regió7
Igualada
La Policia Local d'Igualada ha precintat unb bar d'Igualada per incompliment de mesures sancionadores. L'acció es va dur a terme el passat divendres, 16 de gener, després de descobrir que el negoci havia incomplert les mesures imposades per l'Ajuntament d'igualada i obrir al públic quan no ho podia fer.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova