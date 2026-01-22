Detenen cinc joves per l'agressió amb arma blanca a dos menors al Parc Central d'Igualada
Els fets van tenir lloc la matinada del 19 al 20 de desembre passat dins d'una baralla multitudinària
Una de les dues víctimes va haver de ser ingressada a l'UCI
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre menors d'entre 15 i 17 anys i una noia major d'edat per ser els presumptes autors de l'agressió amb arma blanca a dos altres menors que va tenir lloc la matinada del 19 al 23 de desembre passat durant una baralla multitudinària al Parc Central d'Igualada. Una de les víctimes va haver de ser ingressada a l'UCI.
Els fets van tenir lloc entre les 4 i les 5 de la matinada i va obligar a mobilitzar la policia catalana, la policia local i els serveis d’emergències. Els menors agredits van ser traslladats a diferents centres hospitalaris amb lesions importants i el que va patir les ferides més greus haver de ser intervingut quirúrgicament.
Els Mossos de la comissaria d’Igualada van realitzar diferents gestions d’investigació que els van permetre determinar la cronologia dels fets i identificar-ne els cinc autors, que no eren coneguts per les víctimes. El passat 20 de gener els mossos els van localitzar i detenir.
Els menors han passat a disposició de Fiscalia de Menors i la noia major d’edat passarà les pròximes hores a disposició del jutjat d’Igualada. Se'ls acusa d'un delicte de lesions greus.
