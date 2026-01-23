Una conductora fa cinc mesos que espera que algú la compensi per una benzinera que li va subministrar combustible barrejat
La reparació del cotxe li va costar 1400 euros que ara reclama, i no aconsegueix resposta
Una conductora de Vallbona d’Anoia fa més de cinc mesos que intenta que algú la compensi pels diners que es va haver de gastar per reparar el seu cotxe, espatllat per culpa d’un subministrament inadequat de combustible a la benzinera de l’Esclat de Piera.
No és l’única afectada. Una coneguda seva es troba en la mateixa situació, i és conscient que diversos conductors poden haver patit avaries als seus vehicles després d’haver omplert el dipòsit a l’EsclatOil, on presumptament li van servir una barreja defectuosa de benzina i gasoil.
Els fets es remunten al 12 de setembre de 2025. La Marta Sanahuja explica que la barreja incorrecta va provocar una avaria important al motor del seu cotxe, amb una reparació valorada en 1.400 euros, una despesa que va haver d’assumir avançant diners propis i demanant ajuda a un amic. Des d’aleshores, afirma haver iniciat un llarg periple de reclamacions sense resultat clar, primer amb Esclat i posteriorment amb l’asseguradora vinculada al transport del combustible.
Segons explica, pocs dies després de l’incident Bonpreu va contactar amb les persones afectades per correu electrònic reconeixent que “hi havia hagut aquest error humà” i indicant que, si detectaven qualsevol anomalia, portessin el vehicle al mecànic. En el seu cas, assegura que inicialment no va notar cap problema, però al cap de poc van aparèixer els primers símptomes, i per evitar danys més greus, va decidir portar el cotxe al taller. El cost final de la reparació va ascendir a 1.400 euros, una factura que va enviar a Bonpreu juntament amb tota la documentació sol·licitada. No ho va comunicar a la seva assegurança, perquè no ho va veure necessari, en pressuposar que la benzinera del supermercat respondria.
L’afectada assegura que inicialment se li va transmetre que el cas es resoldria amb relativa rapidesa: “Ens van dir que era una cosa de dos o tres mesos, com a molt”. No obstant això, passat aquest termini, afirma que Bonpreu li va comunicar que “ells ja no tenien res a fer” i que el cas “estava en mans de l’asseguradora”.
Després de presentar una reclamació i sol·licitar mediació a l’Agència Catalana de Consum, que va intentar impulsar una mediació, rebutjada per Esclat, qui va derivar tota la responsabilitat a l’assegurança del transportista.
Però aquest pas no ha donat resultat. Segons relata, aquesta asseguradora es nega a facilitar-los dades al·legant que no són prenedores de la pòlissa, sinó terceres perjudicades. Aquesta manca de comunicació ha generat una sensació de desemparament. “No sabem res”, lamenta, i afegeix: “No tenim informació i no sabem què més podem fer”. Tot i tenir constància que “hi ha molta gent que li han tornat els diners”, assegura que ningú li ha explicat per què el seu cas continua pendent ni en quin punt es troba el peritatge.
“La incertesa és el pitjor”, explica. “Si algú es posés en contacte amb mi i em donés una informació, encara que fos per dir que el peritatge no està tancat, seria diferent”. Davant la manca de respostes, admet que ja només veu una sortida: “A no ser que sigui pagar un advocat i posar una denúncia… és que ja no sabem què fer”.
Aquest diari s’ha posat en contacte amb l’empresa del supermercat i de moment no s’ha donat una resposta concloent.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències