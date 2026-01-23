La Policia Local d'Igualada requisa en un cap de setmana 3 armes reglamentàries fora del lloc permès
Són dades del passat cap de setmana, quan també van fer 4 intervencions de substàncies nocives per la salut
Comença un nou cap de setmana, i per a les policies locals també comencen unes hores intenses, per la quantitat més gran de gent al carrer a diferents hores.
La Policia Local d'Igualada ha passat balanç del darrer cap de setmana i de les actuacions que va realitzar en l'àmbit de la convivència en l'oci nocturn.
En total, els agents van fer 4 actuacions per molèsties i sorolls en habitatges, 1 per orinar a la via pública, 4 intervencions de substàncies nocives per la salut, 4 tinences de substàncies estupefaents, 3 tinences d'arma reglamentària fora de lloc permès i 1 tinença d'objecte perillós, 2 faltes de respecte als agents de l'autoritat, i una acta de sonometria en local d'oci nocturn.
Tot això sense oblidar els controls de trànsit, en els quals van detectar 2 alcoholèmies penals amb infraccions prèvies i 1 alcoholèmia administrativa.
Xifres fredes d'una realitat de la nit del cap de setmana.
