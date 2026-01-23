Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local d'Igualada requisa en un cap de setmana 3 armes reglamentàries fora del lloc permès

Són dades del passat cap de setmana, quan també van fer 4 intervencions de substàncies nocives per la salut

Un control de la Policia Locl d'Igualada el passat cap de setmana

Un control de la Policia Locl d'Igualada el passat cap de setmana / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Manresa

Comença un nou cap de setmana, i per a les policies locals també comencen unes hores intenses, per la quantitat més gran de gent al carrer a diferents hores.

La Policia Local d'Igualada ha passat balanç del darrer cap de setmana i de les actuacions que va realitzar en l'àmbit de la convivència en l'oci nocturn.

En total, els agents van fer 4 actuacions per molèsties i sorolls en habitatges, 1 per orinar a la via pública, 4 intervencions de substàncies nocives per la salut, 4 tinences de substàncies estupefaents, 3 tinences d'arma reglamentària fora de lloc permès i 1 tinença d'objecte perillós, 2 faltes de respecte als agents de l'autoritat, i una acta de sonometria en local d'oci nocturn.

Tot això sense oblidar els controls de trànsit, en els quals van detectar 2 alcoholèmies penals amb infraccions prèvies i 1 alcoholèmia administrativa.

Xifres fredes d'una realitat de la nit del cap de setmana.

