Fires
El sol s’imposa al vent i la Fira de la Baronia omple els carrers d’Òdena
La millora del temps després d’un dissabte marcat pel fred, la pluja i fins i tot la neu en alguns punts de l’Anoia afavoreix una bona participació a la fira, celebrada aquest diumenge al matí
El sol acaba guanyant la partida al vent aquest diumenge al matí a Òdena i dona una treva molt esperada després d’un dissabte gris, fred i passat per aigua —amb neu inclosa en alguns punts de la comarca—. Amb jaquetes ben cordades, però ganes de fira, veïns i visitants s’han anat apropant al nucli antic del poble, que s’ha omplert progressivament de parades, música i ambient festiu amb motiu d’una nova edició de la Fira de la Baronia.
El mercat històric, instal·lat pels carrers del centre, ha concentrat bona part de l’activitat del matí, amb parades d’artesania i productes de proximitat que han convidat a passejar sense presses. Malgrat les ràfegues de vent, el bon temps ha ajudat a mantenir l’afluència i a consolidar una fira que torna a convertir Òdena en punt de trobada comarcal.
La programació ha avançat amb normalitat i ha combinat tradició, cultura popular i activitats familiars. Un dels plats forts del matí ha estat el XXI Aplec de Sardanes, que ha reunit balladors a la plaça amb l’acompanyament de les cobles Jovenívola de Sabadell i Lluïsos de Taradell. En paral·lel, la Trobada Gegantera Comarcal ha omplert la plaça Major de figures i música, amb cercavila, ball de lluïment i el tradicional traspàs de relleu.
La fira també ha mantingut les propostes més arrelades, com el Joc de la Cucanya, organitzat per la Comissió Jove Gargantua odenenca, o les visites guiades al castell, que han permès redescobrir l’edifici més emblemàtic del municipi. El Centre Fraternal ha sumat ambient des de primera hora amb l’esmorzar popular, reforçant el caràcter comunitari de la jornada.
Amb el migdia acostant-se, la Fira de la Baronia ha confirmat un any més la seva capacitat de resistència davant el temps advers i el seu paper com a cita consolidada del calendari festiu d’Òdena, on la història, la cultura i la vida al carrer tornen a trobar-se.
