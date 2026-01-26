Una benzinera ha hagut d’indemnitzar a força clients després de subministrar combustible barrejat
Els fets es remunten al 12 de setembre de 2025 a la benzinera EsclatOil de Piera
Després de més de cinc mesos esperant, una conductora de Vallbona d’Anoia ha vist per fi com li retornaven els diners que es va haver de gastar per reparar el seu cotxe, espatllat per culpa d’un subministrament inadequat de combustible a la benzinera de l’EsclatOil de Piera.
Arran de la reclamació que va presentar va descobrir que no era l'única afectada, i fins i tot una coneguda seva es va trobar en la mateixa situació. Elles eren casos greus, amb reparacions cares, i són els que més temps han tardat a cobrar. La majoria dels casos, un 85 % segons BonPreu Esclat, van cobrar la mateixa setmana de l’incident. Tot i això, l'empresa no ha volgut quantificar el nombre total d'afectats.
Els fets es remunten al 12 de setembre de 2025. La Marta Sanahuja explica que la barreja incorrecta de combustible va provocar una avaria important al motor del seu cotxe, amb una reparació valorada en 1.400 euros, una despesa que va haver d’assumir avançant diners propis i demanant ajuda a un amic. Des d’aleshores, afirma haver iniciat un llarg periple de reclamacions sense resultat clar, primer amb Esclat i posteriorment amb l’asseguradora vinculada al transport del combustible. Tot això des del primer dia i fins divendres passat.
Segons el seu relat, les gestions s’han vist marcades per mesos de silenci, dificultats per contactar amb responsables i la manca d’informació sobre l’estat del sinistre. L’asseguradora es va negar a facilitar-li dades al·legant que no era la prenedora de la pòlissa, sinó una tercera afectada. Davant aquesta situació, la Marta va recórrer a l’Agència Catalana de Consum, que va intentar impulsar una mediació, rebutjada per Esclat, que va derivar tota la responsabilitat a l’assegurança. Les afectades es queixaven d’una situació de desemparament i incertesa, sense informació oficial ni terminis clars, i reclamaven que algú assumís responsabilitats.
El cas s’ha desencallat ara poc després de la consulta a l’empresa feta per Regió7. Esclat assegura que l’expedient s’ha tramitat a través de l’asseguradora del camió cisterna responsable del subministrament erroni del carburant, i ho atribueixen a un error humà. Segons la companyia, si hi ha casos que s’han demorat més que altres era per què depenien de l’informe pericial.
De moment, i segons ha pogut saber Regió7, l’empresa de la benzinera ja ha efectuat els pagaments, encara que potser no han arribat a tothom al mateix moment.
