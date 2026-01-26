Fira Igualada celebra 75 anys d'activitat durant tot el 2026
L'entitat econòmica prepara un acte central el mes de juny amb protagonisme dels expositors històrics
Regió7
Fira Igualada celebra el seu 75è aniversari durant tot el 2026. L’entitat prepara un ampli programa d’activitats commemoratives per destacar la trajectòria i el paper de l’entitat en la vida comercial i cultural de la ciutat d’Igualada. Fira Igualada va néixer el 1951 i ha estat impulsora de l'organització de certàmens a la ciutat. Entre les fires més emblemàtiques que organitza l’entitat destaquen la Fira de Reis (una de les més antigues de Catalunya), FirAnoia, el Mercat d’Antiguitats, Tasta’m i Automercat.
L’acte central del 75è aniversari serà una nit commemorativa plena de records i sorpreses que tindrà lloc el dijous 4 de juny de 2026, al vespre, al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada. Entre els participants hi haurà expositors de les principals fires i membres que han format part o formen part de l’entitat. L’objectiu de la vetllada, segons han explicat fonts de l'entitat, és "posar en relleu l’element humà, els protagonistes que han fet possible tants anys d’activitat firal a Igualada, a més de recordar el paper de l’entitat de Fira Igualada dins la història de la ciutat i la comarca durant dècades". L’acte central, amb un programa que encara no s'ha fet públic, serà gratuït i estarà obert a tota la ciutadania, tot i que caldrà reserva prèvia.
En el marc d’aquest 75è aniversari, Fira Igualada organitzarà altres activitats com una exposició a finals d’octubre amb documentació i material d’arxiu de les diferents fires celebrades que inclourà cartells, programes i fotografies històriques. L’entitat també serà protagonista durant el mes de març de l’Espai Igualadiníssim, al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada, amb un recull de fotografies dels seus 75 anys d’història.
A més, un nou logotip elaborat amb motiu de l’aniversari acompanyarà les fires que se celebrin enguany, com Automercat que tindrà lloc a l’abril, Tasta’m al juliol o FirAnoia al setembre.
Fira Igualada és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 1951 per dinamitzar l’activitat firal i comercial de la ciutat d’Igualada. Amb el pas dels anys ha esdevingut un dels referents de la ciutat i la comarca. Actualment, organitza o coorganitza una vintena d’activitats i 9 fires anuals – Fira de Reis, Mercat d’Antiguitats, Fira d’Artesania, Automercat, Wellness, Tasta’m, FirAnoia, Fira Verd Urbà i Fira de l’Ensenyament-, sent un dels eixos principals del teixit econòmic i social de la comarca.
