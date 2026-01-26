Món Casteller
Mireia Prat, nova cap de colla dels Moixiganguers d’Igualada: “Hem de fer més castells de nou que mai”
És la primera dona que assumeix el càrrec i fixa com a objectiu avançar el calendari per consolidar els castells de nou i continuar treballant la gamma extra
La nova etapa dels Moixiganguers d’Igualada arrenca amb ambició i un full de ruta clar. Mireia Prat, escollida cap de colla aquest dissabte durant l’Assemblea General Ordinària, afronta la temporada 2026 amb la voluntat d’avançar feina des de bon inici i situar la colla en una dinàmica de regularitat i exigència. “Hem de fer més castells de nou que mai”, resumeix, com a horitzó del projecte.
Un dels principals objectius del nou equip tècnic és anticipar el calendari casteller. Prat defensa que els castells bàsics de vuit han d’arribar aviat per poder obrir ràpidament nous reptes. “Els castells bàsics de vuit han d’arribar molt d’hora i de seguida hem d’estar treballant la gamma alta de vuit”, explica.
En aquest sentit, apunta a estructures com la torre de vuit amb folre, el cinc de vuit, el set de vuit o el quatre de vuit amb agulla, que considera que la colla hauria de poder assumir amb freqüència. “Són castells que hauríem de poder fer sovint i normalitzar”, subratlla.
Consolidar-se com a colla de nou
Aquest pas previ ha de permetre, segons la nova cap de colla, mirar sense complexos cap als castells de nou. “Som una colla de nou i ens hem de consolidar entre les colles de nou”, afirma. Un procés que passa per recuperar construccions com el tres de nou amb folre i augmentar el volum de grans actuacions al llarg de la temporada.
Amb els fonaments consolidats, Prat també mira més enllà. “L’any passat ja vam treballar molt seriosament la gamma extra i aquest any ho continuarem fent”, assegura, convençuda que ha de ser un pas natural dins l’evolució del grup.
“M’agradaria que no fos notícia, però encara ho és”
El nomenament de Prat té també una lectura simbòlica: és la primera dona cap de colla dels Moixiganguers. Ella mateixa contextualitza aquest fet en clau social. “Els homes han pogut ocupar molts càrrecs perquè han tingut al costat parelles que han sostingut la criança i la vida”, reflexiona. Tot i reconèixer que “estan canviant coses”, considera que encara no ho fan prou “perquè les dones puguem ocupar els càrrecs de la mateixa manera i en tots els espais”.
Admet que li agrada “trencar el sostre” i ser referent per a les nenes, però ho viu amb una certa ambivalència. “Preferiria que això no fos notícia, i malauradament encara ho som”, apunta.
La decisió d’assumir el càrrec va ser meditada. Abans de presentar-se, Prat va analitzar el seu moment vital, tant personal com professional. “Que la família em seguís, que hi hagués algú sostenint casa”, explica, recordant que el càrrec de cap de colla implica moltes hores de dedicació, a més de tenir estabilitat laboral i energia per assumir el lideratge.
Amb 27 anys de trajectòria dins la colla, afronta el repte com un dels més importants del seu recorregut. “És un pas valent que em prenc des d’una gran responsabilitat i compromís”, afirma, amb un objectiu final clar: “Treballar incansablement perquè la colla estigui entre els millors del país”. Al seu costat, Mireia Prat tindrà com a sotscap de colla Jordi Còdol, en un equip tècnic que combina continuïtat i noves incorporacions.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats