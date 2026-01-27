Un ferit lleu en un accident a Piera en bolcar un petit camió
La carretera B-224 ha estat tallada durant prop d'un hora per aquest accident
Manresa
Una persona ha resultat ferida lleu en bolcar el camió de petit volum que conduïa a l'alçada del punt quilomètric 12 de la carretera B-224 al terme municipal de Piera.
L'accident, que ha tallat completament la via durant prop d'una hora, s'ha produït als volts de dos quarts de tres de la tarda, i ha mobilitzat fins a 5 dotacions de Bombers de la Generalitat que han treballat en les tasques d'extracció del conductor, que havia quedat atrapat dins la cabina, però sense que això li provoqués danys. És el que els Bombers anomenen un atrapament mecànic.
Un cop rescatat, ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital d'Igualada en estat lleu.
