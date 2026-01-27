Igualada estrena el seu primer màster professionalitzador en Indústria Digital i Sistemes de Gestió Empresarial
El campus Universitari Igualada - UdL ampliarà la seva oferta formativa de cara al pròxim curs gràcies a la col·laboració d'administracions i empreses de la capital de l'Anoia
Igualada tindrà el curs que ve el seu primer màster professionalitzador, estarà enfocat en Indústria Digital i Sistemes de Gestió Empresarial. La presentació s'ha fet avui per part de membres del Campus Igualada-UdL, representants de les empreses del territori, administracions públiques i de l'empresa Oreka IT, que serà l'encarregada d'impartir la formació juntament amb la Universitat.
Aquest màster està enfocat a la millora de les competències digitals dels alumnes per aplicar solucions innovadores, com per exemple aplicacions de la intel·ligència artificial, a la gestió empresarial en entorns d'indústria 4.0.
La nova titulació l’han donat a conèixer aquest dimarts Grau Baquero Armans, coordinador de Govern i delegat de la rectora pels campus d’Igualada i Pirineus de la Universitat de Lleida; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; el director general d’Oreka IT, Iraitz Pérez ; el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu; i el president de TIC Anoia, Jaume Balcells.
Pel president de la Unió Empresarial de l'Anoia, la incorporació d'aquest màster "tindrà un impacte directe en la millora de la competitivitat i en la taxa de supervivència digital de les empreses de la comarca". Balcells, per la seva part ha valorat molt positivament el component innovador de la formació: "la IA és una revolució, no només perquè canvia la forma d'executar processos, també perquè modifica la forma de treballar de les persones, i hem d'estar preparats per aquesta innovació".
Castells ha remarcat que “aquest curs és ple de bones notícies en l’àmbit del desplegament universitari, ja que l’anunci d’aquest nou màster se suma als nous estudis de medicina, que començaran el curs que ve, i als de dret, que està previst que arrenquin el curs següent”. Sobre aquest últim punt ha dit que el fet de tenir metges formats a Igualada "permetrà tenir reposició de metges a l'hospital".
Amb aquest nou màster, el Campus Universitari Igualada-UdL reforça la connexió amb el teixit empresarial del territori; universitat, empresa i administració sumen així esforços per a la captació i retenció de talent a la comarca de l’Anoia. La formació tindrà una durada d'un curs acadèmic i un cost d'uns 2.940 euros.
Els perfils als quals s'adreça són molt diversos tal com ha destacat Garu Baquero, des de professionals en actiu que vulguin potenciar les seves habilitats en gestió digital fins a alumnes graduats d'administració i direcció d’empreses, economia, enginyeries industrials, enginyeria informàtica, màrqueting, entre altres graus.
