Rescaten un cabirol atrapat al balcó d'un habitatge a La Llacuna

L'animal havia quedat encabit entre els barrots d'una barana

Imatge d'arxiu d'un cabirol

Imatge d'arxiu d'un cabirol / Cedida

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir a la nit un cabirol que havia quedat atrapat entre els barrots de la barana d’un balcó d’un habitatge al carrer dels Horts, al nucli de Rofes, a La Llacuna.

L’incident va tenir lloc cap a les 22:30 hores, i els serveis d’emergència van aconseguir extreure l’animal amb seguretat. Posteriorment, el cabirol va ser alliberat en una zona boscosa propera, on va poder recuperar-se i tornar al seu hàbitat natural.

