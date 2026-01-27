Rescaten un cabirol atrapat al balcó d'un habitatge a La Llacuna
L'animal havia quedat encabit entre els barrots d'una barana
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir a la nit un cabirol que havia quedat atrapat entre els barrots de la barana d’un balcó d’un habitatge al carrer dels Horts, al nucli de Rofes, a La Llacuna.
L’incident va tenir lloc cap a les 22:30 hores, i els serveis d’emergència van aconseguir extreure l’animal amb seguretat. Posteriorment, el cabirol va ser alliberat en una zona boscosa propera, on va poder recuperar-se i tornar al seu hàbitat natural.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Una persona resulta ferida crítica en un accident a l'Eix Transversal a Artés