El teatre de l'Ateneu d'Igualada ha renovat tot el pati de butaques
És una actuació que s'emmarca en un pla de millora de l’equipament, que ha tingut una inversió de 184.000 euros
La platea del Teatre Municipal de l’Ateneu recupera un vermell intens. L'equipament ha renovat completament el pati de butaques. És una de les intervencions més visibles del pla de modernització d’aquest equipament que ha permès actualitzar i posar al dia aquest espai cultural de referència a la ciutat, amb nova climatització i nous seients. La inversió és de 184.000 euros. Aquesta transformació ha estat finançada per la Diputació de Barcelona.
Abans de procedir a la instal·lació de les noves butaques, es va dur a terme un acurat polit i sanejament del terra de fusta de la platea. Aquesta actuació s’ha complementat amb altres millores tècniques de gran rellevància: la renovació del sistema de climatització, la instal·lació d’un nou projector i la millora de l’accessibilitat de la sala.
Al llarg de l’any, el teatre acull una activitat intensa que abasta des de les programacions professionals i institucionals fins a les sessions formatives dels dilluns d’AUGA, representacions escolars, concerts, festivals i lliuraments de premis de diverses entitats.
