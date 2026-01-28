Àuria ja té data per començar les obres de la nova residència a la plaça del Rei d'Igualada
El 15 de febrer es començarà a construir l'equipament que es preveu que estigui acabat al maig del 2027 i pugui acollir 21 residents
La Fundació Àuria ha anunciat la data en què començaran les obres a l'edifici de la plaça del Rei d'Igualada que es convertirà en la nova residència de l'entitat, serà el 15 de febrer. Està previst que les obres tinguin una durada de 15 mesos, per tant, de cara el maig del 2027 aquest equipament ja serà una realitat que podrà acollir 21 persones adultes amb discapacitat intel·lectual que actualment es troben en llistes d'espera per obtenir una plaça en una residència que pugui cobrir les seves necessitats específiques.
Tal com ja van anunciar el gerent i l'adjunta a la gerència d'Àuria, Albert Piñol i Alícia Marina Guerrero, en una entrevista a Regió7, la nova residència serà un edifici de tres plantes amb terrassa i a la planta baixa s'hi instal·larà un espai d'atenció a la ciutadania, on s'ubicarà el Servei d'Inserció Laboral. Segons fonts d'Àuria, l'objectiu d'aquest punt d'atenció és estratègic: "volem tenir un punt d'atenció al centre de la ciutat per ser més accessibles a la població".
Aquesta nova informació sobre la residència es va donar en la darrera assemblea extraordinària que va convocar el Consell Rector d'Àuria el passat 22 de gener i que va aplegar uns 350 socis amb dret a vot a les instal·lacions del Centre d'Innovació Anoia de Vilanova del Camí.
Amb la celebració d'aquesta assemblea, l'entitat consolida un model de dues sessions anuals amb trobades que es pretén que vagin més enllà dels aspectes formals de les assemblees. L’objectiu és que esdevinguin espais de formació, relació i cohesió per a tota la base social, fomentant la coneixença mútua i el treball en equip a totes les entitats del grup.
Durant aquesta sessió també es van explicar els progressos del projecte de l'Hivernacle del Parc Central, en aquest cas, les obres estan previstes pel mes de març i l'equipament podrà començar a funcionar abans que acabi aquest 2026.
Durant la sessió, es va ratificar l’acord d’aprovació dels comptes anuals de 2024, incloent-hi la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys, així com la proposta de distribució dels resultats. A continuació, el gerent d’Àuria, Albert Piñol, va presentar una anàlisi del tancament econòmic provisional de 2025, detallant l’evolució financera per àrees i les desviacions respecte al pressupost, amb una lectura estratègica dels factors interns i externs.
Pel que fa a les previsions per la resta del 2026, va exposar les hipòtesis de creixement, els escenaris econòmics i les línies d’activitat prioritàries, juntament amb els projectes clau i les mesures de control dels principals riscos. Tot plegat, amb la voluntat d’enfortir Àuria com a actor transformador del territori.
