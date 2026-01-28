Primers estralls de la borrasca Kristin a la Catalunya central: tres arbres caiguts a l'Anoia
Al llarg del dia s'esperen ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h
Els primers estralls de la borrasca Kristin ja s'ha fet notar a la Catalunya central. El fenomen, que va acompanyat d'una baixada de les temperatures i de vents huracanats, posa en alerta una desena de comarques, entre les quals hi ha l'Anoia. Precisament, els Bombers de la Generalitat ja han realitzat les primeres sortides amb incidències relacionades amb l'episodi de vent a la comarca.
Segons han informat fonts del cos, diverses dotacions s'han activat per retirar arbres caiguts a Sant Pere Sallavinera, a tocar de la BV-1033, a Argençola i a Jorba.
Precisament, els darrers temporals han deixat afectacions destacades en diferents camins de Jorba. L'Ajuntament del municipi ha compartit a través de les xarxes que encara treballen per garantir la mobilitats als diferents punts on aquests dies s'han produit esllavissades.
Ratxes de vent de més de 70 km/h
Aquest dimecres, una desena de comarques -entre elles, el Baix Llobregat i l'Anoia de la regió central- es troben en avís groc per ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h. Segons ha informat el Meteocat, els avisos es mantindran actius durant tot el matí i fins com a mínim fins a primera hora de la tarda davant les fortes ventades previstes durant el pas d'aquesta borrasca.
