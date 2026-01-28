Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasMaquinista de l'R4Cementiri xinèsGuillem ToméNevada al PirineuBaxi Manresa
instagramlinkedin

Primers estralls de la borrasca Kristin a la Catalunya central: tres arbres caiguts a l'Anoia

Al llarg del dia s'esperen ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h

Esllavissada al municipi de Jorba a causa dels últims temporals

Esllavissada al municipi de Jorba a causa dels últims temporals / Ajuntament de Jorba

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els primers estralls de la borrasca Kristin ja s'ha fet notar a la Catalunya central. El fenomen, que va acompanyat d'una baixada de les temperatures i de vents huracanats, posa en alerta una desena de comarques, entre les quals hi ha l'Anoia. Precisament, els Bombers de la Generalitat ja han realitzat les primeres sortides amb incidències relacionades amb l'episodi de vent a la comarca.

Segons han informat fonts del cos, diverses dotacions s'han activat per retirar arbres caiguts a Sant Pere Sallavinera, a tocar de la BV-1033, a Argençola i a Jorba.

Precisament, els darrers temporals han deixat afectacions destacades en diferents camins de Jorba. L'Ajuntament del municipi ha compartit a través de les xarxes que encara treballen per garantir la mobilitats als diferents punts on aquests dies s'han produit esllavissades.

Notícies relacionades

Ratxes de vent de més de 70 km/h

Aquest dimecres, una desena de comarques -entre elles, el Baix Llobregat i l'Anoia de la regió central- es troben en avís groc per ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h. Segons ha informat el Meteocat, els avisos es mantindran actius durant tot el matí i fins com a mínim fins a primera hora de la tarda davant les fortes ventades previstes durant el pas d'aquesta borrasca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  2. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  3. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  4. Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
  5. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  6. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  7. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  8. El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa

Enganyen un taxista perquè els porti de Barcelona a Lisboa i deixen un compte per pagar de 5.000 euros

Enganyen un taxista perquè els porti de Barcelona a Lisboa i deixen un compte per pagar de 5.000 euros

Els Premis Igualada Recerca Jove reconeixeran enguany, per primer cop, la tasca dels tutors

Els Premis Igualada Recerca Jove reconeixeran enguany, per primer cop, la tasca dels tutors

Arriba als cinemes l’esperada 'Marty Supreme’, protagonitzada pel premiat Timothée Chalamet

Arriba als cinemes l’esperada 'Marty Supreme’, protagonitzada pel premiat Timothée Chalamet

El Govern es compromet a mantenir les bonificacions al transport públic “durant tota la legislatura”

El Govern es compromet a mantenir les bonificacions al transport públic “durant tota la legislatura”

La borrasca Kristin provoca una caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats

La borrasca Kristin provoca una caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats

Primers estralls de la borrasca Kristin: arbres caiguts a l'Anoia i previsió de ratxes de vent de més de 70 km/h

Primers estralls de la borrasca Kristin: arbres caiguts a l'Anoia i previsió de ratxes de vent de més de 70 km/h

L’oposició surt en tromba contra el Govern per la crisi de Rodalies: «Van prometre gestió i han portat caos permanent»

L’oposició surt en tromba contra el Govern per la crisi de Rodalies: «Van prometre gestió i han portat caos permanent»

El Consell del Bages demana la gratuïtat de la C-16 i inversions immediates a Rodalies

El Consell del Bages demana la gratuïtat de la C-16 i inversions immediates a Rodalies
Tracking Pixel Contents