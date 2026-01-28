Una inspecció per sorolls destapa un restaurant amb treballadors en situació irregular a Igualada
La policia també va detectar diverses anomalies administratives i de seguretat alimentària
Igualada
Les queixes del veïnat pel soroll que feia la maquinària van fer que la Policia Local d'Igualada acudís a un restaurant del Polígon les Comes a mitjans del mes de gener, concretament el passat dia 12.
En la inspecció, els agents de la Policia Local van detectar indicis d'irregularitats en les persones que hi treballaven i van notificar-ho al Cos Nacional de Policia i al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Així, el 20 de gener es va tornar a fer una inspecció conjunta i es van detectar 4 treballadors en situació irregular i diversos incompliments amb la Seguretat Social.
Els agents van aixecar actes per anomalies administratives i per irregularitats en la seguretat alimentària.
