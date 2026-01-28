Els Premis Igualada Recerca Jove reconeixeran enguany, per primer cop, la tasca dels tutors
La convocatòria arriba a la 21a edició i incorpora una nova distinció per al professorat que acompanya els treballs de recerca
El Campus Universitari Igualada-UdL ha presentat aquest dimecres al matí la 21a edició dels Premis Igualada Recerca Jove, uns guardons plenament consolidats que reconeixen els millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de la comarca de l’Anoia. La principal novetat d’enguany és la incorporació d’un premi específic per als tutors i tutores, amb l’objectiu de posar en valor la tasca d’acompanyament del professorat en el procés d’elaboració dels projectes.
La regidora d’Universitats i Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha subratllat durant la presentació que aquests premis formen part d’una aposta clara pel suport als joves del territori. “Invertir en premiar els nostres joves no és una despesa, és una inversió pel futur de la ciutat i de la comarca”. Carner ha destacat també el nivell dels treballs que es presenten any rere any i l’esforç que hi ha al darrere: “Quan els estudiants expliquen els seus projectes, es nota la qualitat i les hores que hi han dedicat. Aquest esforç i aquest sacrifici és el que volem reconèixer”.
Per la seva banda, Grau Baquero, coordinador de Govern i delegat de la rectora pels campus d’Igualada i Pirineus de la Universitat de Lleida, ha posat l’accent en la tasca sovint invisible dels tutors. “És una feina que requereix moltes hores fora de l’horari habitual, amb reunions, correccions i seguiment constant, i que fins ara no tenia un reconeixement específic”, explica. Per aquest motiu, enguany cada tutor o tutora dels treballs premiats en els tres àmbits rebrà un premi valorat en 150 euros.
Tres categories i un premi especial en química
La convocatòria manté l’estructura habitual en tres categories —científica i tecnològica, humanitats i ciències socials, i artística—, amb primers i segons premis en cadascun dels àmbits. En el camp científic i tecnològic, s’hi afegeix un premi específic al millor treball de recerca en química, dotat amb fins a 800 euros per a la matrícula dels estudis posteriors, una quantia que pot arribar als 1.300 euros si l’estudiant es matricula en un grau universitari o cicle formatiu de grau superior relacionat amb aquest àmbit, en coherència amb la tradició química i industrial d’Igualada.
Els treballs de recerca de batxillerat es poden presentar fins al 18 de març, mentre que els de cicles formatius de grau superior i mitjà ho poden fer fins al 18 de maig. L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el 16 de juny, a les sis de la tarda, a la sala polivalent de l’edifici de Ciències de la Salut del Campus Universitari Igualada-UdL.
En la darrera edició, celebrada l’any passat, els Premis Igualada Recerca Jove van reconèixer els treballs de Yuri Deulofeu Pérez (INS Pere Vives Vich), Bàstian Fernández Tarazona (INS Joan Mercader), Bruna Cazorla Múnera (INS Pere Vives Vich), Berta Roset Vives (INS Joan Mercader), Nayara Villatoro Carrillo (INS Joan Mercader), Anna Pérez Luque (Escola Pia) i Pol Ruiz Castells (INS Joan Mercader), una mostra del nivell i la diversitat dels projectes que s’impulsen des dels centres educatius de la comarca.
Durant la presentació, tant Carner com Baquero també han destacat el paper de les entitats que fan possible els premis. “És un exemple clar de col·laboració institucional que es manté des de fa més de vint anys”, assenyala Baquero. La convocatòria compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, el Rotary Club Igualada, l’Ateneu Igualadí, la Fundació Unió Empresarial de l’Anoia i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, unes complicitats que permeten continuar apostant pel talent jove de la comarca.
